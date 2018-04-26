Derbinin kaderi onların elinde!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDerbinin kaderi onların elinde!
GeriFutbol Derbinin kaderi onların elinde!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
aa-spor
26.04.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Derbinin kaderi onların elinde!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Derbinin kaderi onların elinde!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide 29 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ın mücadelesinde gözler kalecilerde olacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maçta kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Beşiktaş'ın 29 yaşındaki İspanyol file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Galatasaray'da 7. sezondur forma giyen Muslera ile Beşiktaş'ta ikinci sezonunu geçiren Fabricio'nun derbideki mücadeleleri, takımları adına büyük önem taşıyacak.

MUSLERA'NIN 36. DERBİSİ

Sarı-kırmızılı file bekçisi Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 35. derbide forma giydi.
Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet gördü.
Söz konusu maçlarda rakiplerin 34 golüne engel olamayan Muslera, 13 derbiyi gol yemeden bitirdi.

Muslera, Beşiktaş'a karşı 15'i Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 16 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.
Muslera, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 18 gol yedi.

FABRİCİO'NUN 10. DERBİSİ

Fabricio, Galatasaray ile oynanacak maçla Türkiye'de kariyerindeki 10. derbiye çıkacak.
İspanyol kaleci, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 7'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 9 derbide siyah-beyazlı kaleyi korudu.

Beşiktaş, Fabricio'nun forma giydiği bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Fabricio, bu maçlarda rakiplerin 9 golüne engel olamadı.
Fabricio, daha önce Galatasaray'a karşı 3 lig maçında kaleye geçti. Beşiktaş bu maçların 2'sini kazanırken, birinde ise berabere kaldı.

LİGDE MUSLERA 32, FABRİCİO 25 GOL YEDİ

Süper Lig'de bu sezon çıktıkları maçlarda Fernando Muslera 32, Fabricio Agosto Ramirez ise 25 gole engel olamadı.
Galatasaray'ın bu sezon ligde çıktığı 30 lig maçının 29'unda görev alan ve sarı kart cezalısı olması nedeniyle 21. haftadaki Antalyaspor müsabakasını kaçıran Muslera, 32 kez topu filelerinde gördü. Sarı-kırmızılı kaleci, forma giydiği 29 maçın 11'ini kalesinde gol görmeden tamamladı.

Beşiktaşlı file bekçisi Fabricio, Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi durumunda. Siyah-beyazlı ekibin ligde çıktığı 30 maçın tamamında görev alan İspanyol kaleci, ağlarında 25 gol gördü. Fabricio, ligde forma giydiği 30 maçın 11'inde ise rakiplere gol şansı tanımadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avantaj Real'in! Münih'e aynı tarife...

Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Şekip Mosturoğlu: "Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın"

Yemen Ekşioğlu vefat etti