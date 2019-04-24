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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
Süleyman ARAT
24.04.2019 - 20:39, Son Güncelleme:

Derbinin ilk raundu Fenerbahçe'nin

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Derbinin ilk raundu Fenerbahçe'nin

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde bu yıl aradığını bulamayan iki ezeli rakibin üçüncülük dördüncülük maçında gülen taraf Fenerbahçe Opet oldu ve 2 galibiyet gerektiren seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet Cumartesi günü saat 15.00’de oynanacak maçı kazanması durumunda 2018-19 sezonunu üçüncü olarak tamamlamış olacak.

Eczacıbaşı Vitra’ya yenilen Galatasaray HDI ile Vakıfbank’a kaybeden Fenerbahçe Opet’in klasman mücadelesinin ilkinde sarı lacivertli ekibin üstünlüğü vardı.

Birinci sette Vargas’ın 8 sayısına Brıcıo 6, Eda 4 sayıyla katkı sağlayınca seti 17-25 kazanan Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

İkinci set çekişmeye sahne olsa da Fatma Yıldırım’ın servislerinde Vargas’ın aldığı sayılarla 20-25 seti alan Fenerbahçe skoru 2-0 yaptı. Vargas bu sette takımına 10 sayı kazandırdı.

Üçüncü sette Fenerbahçe’nin üstünlüğü vardı. Sarı lacivertli ekip bu seti 13-25 gibi bir farkla kazanarak maçı 3-0 kazanıp seride avantaj elde etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Bülent Bozkurt (xxx), Ramazan Çevik(xxx)
Setler: 17-25, 20-25, 13-25
Süre: 25’, 25’, 22’ (1.12’)
GALATASARAY HDI SIGORTA: Jackson(2), Çağla(5), Hande(23), Aslı(32), Meryem(6), Leys (2), Gizem(L), Dilara (5), Elifsu (-), Melike (1), Atkınson(2)
FENERBAHÇE OPET: Brıcıo(1), Dicle Nur(15), Vargas(14),Fatma (28), Eda(14), Ana (12), Merve(L), Rabadzhıeva (-), Beliz (1), Sıla (-)

KISA SÜRELİ KÜFÜRE HAKEM ‘DUR’ DEDİ

Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe ve Ali Koç aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratlar üzerine maçın üçüncü setinde maçın hakemi Bülent Bozkurt, Galatasaray HDI takım kaptanı Gizem Karadayı’yı yanına çağırıp taraftarların küfürlü tezahürata son vermeleri çağrısı yapmasını istedi. Gizem de tribünlere giderek küfür edilmemesini istedi ve maç devam etti.

SAHADA CENTİLMENLİK...

Maçın üçüncü seti küfürlü tezahürat nedeniyle kısa süreli dururken aynı dakikalarda sahada centilmenlik vardı. Fenerbahçeli Dicle Nur Babat’ın vurduğu top, Galatasaray oyuncusu Aslı’nın suratına çarpınca Dicle Nur, hemen rakip alana geçerek Aslı’ya bir şey olup olmadığına baktı ve özür diledi

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