Derbinin ilk raundu Fenerbahçe'nin
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde bu yıl aradığını bulamayan iki ezeli rakibin üçüncülük dördüncülük maçında gülen taraf Fenerbahçe Opet oldu ve 2 galibiyet gerektiren seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Opet Cumartesi günü saat 15.00’de oynanacak maçı kazanması durumunda 2018-19 sezonunu üçüncü olarak tamamlamış olacak.
Eczacıbaşı Vitra’ya yenilen Galatasaray HDI ile Vakıfbank’a kaybeden Fenerbahçe Opet’in klasman mücadelesinin ilkinde sarı lacivertli ekibin üstünlüğü vardı.
Birinci sette Vargas’ın 8 sayısına Brıcıo 6, Eda 4 sayıyla katkı sağlayınca seti 17-25 kazanan Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
İkinci set çekişmeye sahne olsa da Fatma Yıldırım’ın servislerinde Vargas’ın aldığı sayılarla 20-25 seti alan Fenerbahçe skoru 2-0 yaptı. Vargas bu sette takımına 10 sayı kazandırdı.
Üçüncü sette Fenerbahçe’nin üstünlüğü vardı. Sarı lacivertli ekip bu seti 13-25 gibi bir farkla kazanarak maçı 3-0 kazanıp seride avantaj elde etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Bülent Bozkurt (xxx), Ramazan Çevik(xxx)
Setler: 17-25, 20-25, 13-25
Süre: 25’, 25’, 22’ (1.12’)
GALATASARAY HDI SIGORTA: Jackson(2), Çağla(5), Hande(23), Aslı(32), Meryem(6), Leys (2), Gizem(L), Dilara (5), Elifsu (-), Melike (1), Atkınson(2)
FENERBAHÇE OPET: Brıcıo(1), Dicle Nur(15), Vargas(14),Fatma (28), Eda(14), Ana (12), Merve(L), Rabadzhıeva (-), Beliz (1), Sıla (-)
KISA SÜRELİ KÜFÜRE HAKEM ‘DUR’ DEDİ
Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe ve Ali Koç aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratlar üzerine maçın üçüncü setinde maçın hakemi Bülent Bozkurt, Galatasaray HDI takım kaptanı Gizem Karadayı’yı yanına çağırıp taraftarların küfürlü tezahürata son vermeleri çağrısı yapmasını istedi. Gizem de tribünlere giderek küfür edilmemesini istedi ve maç devam etti.
SAHADA CENTİLMENLİK...
Maçın üçüncü seti küfürlü tezahürat nedeniyle kısa süreli dururken aynı dakikalarda sahada centilmenlik vardı. Fenerbahçeli Dicle Nur Babat’ın vurduğu top, Galatasaray oyuncusu Aslı’nın suratına çarpınca Dicle Nur, hemen rakip alana geçerek Aslı’ya bir şey olup olmadığına baktı ve özür diledi
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