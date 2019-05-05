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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
05.05.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Derbinin hakemi Bülent Yıldırım tam 21 kez VAR'a gitti!

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Derbinin hakemi Bülent Yıldırım tam 21 kez VAR'a gitti!

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi karıştıracak derbinin hakemi Bülent Yıldırım, bu sezon yönettiği maçlarda toplam 21 kez VAR'a gitti.

1972 doğumlu, 2003 yılında 1. Lig maçları yönetmeye başlayan Bülent Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de zirveyi karıştıracak "Galatasaray-Beşiktaş" derbisine atandı.

VAR'DAN 10 PENALTI ÇIKARTTI!

Bu sezon 19 maçta düdük çalan Yıldırım tam 21 kez VAR'a gitti, bu 21 gidişin 13'ü penaltı kararlarını incelemek için gerçekleşti.

Bülent Yıldırım'ın penaltı verdiği 2 pozisyonun 1'i VAR tarafından iptal edildi.

11 kez de penaltı vermediği pozisyonda VAR'a giden tecrübeli hakem, bunların 9'unda penaltıya hükmetti, 2'sinde ise kararını değiştirmedi.

Derbinin hakemi Bülent Yıldırım tam 21 kez VARa gitti

G.SARAY'IN ALEYHİNE, BEŞİKTAŞ'IN LEHİNE...

Bülent Yıldırım bu sezon 2 kez Galatasaray maçı yönetti, 2 maçta da sarı kırmızılılar aleyhine penaltı kararı verdi.

Göztepe maçında Borges atıştan yararlanamazken, Kasımpaşa karşısında - o zaman Kasımpaşa forması giyen - Diagne hata yapmamıştı.

Beşiktaş’ın ise bu sezon 4 maçında düdük çalan Yıldırım, bu 4 maçın 3'ünde Beşiktaş lehine penaltı çaldı.

Rizespor'a karşı Quaresma çalınan penaltıdan yararlanamazken Antalyaspor'a karşı Ljajic ve Fenerbahçe'ye karşı Burak Yılmaz ise penaltıları gole çevirdi.

MİSLİ.COM'DA PENALTI OLUR ORANI 2,20!

iddaa'ya TEK MAÇ olarak gelen "Galatasaray-Beşiktaş" derbisine Misli.com'da özel etkinlikler de açılmış durumda...

Penaltı olur için verilen oran ise 2,20 olarak dikkatleri çekiyor!

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Derbi öncesi Mitroglou sıkıntısı...
Derbi öncesi Mitroglou sıkıntısı...
İşte Terimin derbi konuşması
İşte Terim'in derbi konuşması!

Yazarımız Uğur Meleke dev derbi öncesini yorumladı...

Bu maçta kazanan kupanın kulpunu tutacak!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. (Sponsorlu içerik)
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