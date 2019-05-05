Derbinin hakemi Bülent Yıldırım tam 21 kez VAR'a gitti!
Spor Toto Süper Lig'de zirveyi karıştıracak derbinin hakemi Bülent Yıldırım, bu sezon yönettiği maçlarda toplam 21 kez VAR'a gitti.
1972 doğumlu, 2003 yılında 1. Lig maçları yönetmeye başlayan Bülent Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de zirveyi karıştıracak "Galatasaray-Beşiktaş" derbisine atandı.
VAR'DAN 10 PENALTI ÇIKARTTI!
Bu sezon 19 maçta düdük çalan Yıldırım tam 21 kez VAR'a gitti, bu 21 gidişin 13'ü penaltı kararlarını incelemek için gerçekleşti.
Bülent Yıldırım'ın penaltı verdiği 2 pozisyonun 1'i VAR tarafından iptal edildi.
11 kez de penaltı vermediği pozisyonda VAR'a giden tecrübeli hakem, bunların 9'unda penaltıya hükmetti, 2'sinde ise kararını değiştirmedi.
G.SARAY'IN ALEYHİNE, BEŞİKTAŞ'IN LEHİNE...
Bülent Yıldırım bu sezon 2 kez Galatasaray maçı yönetti, 2 maçta da sarı kırmızılılar aleyhine penaltı kararı verdi.
Göztepe maçında Borges atıştan yararlanamazken, Kasımpaşa karşısında - o zaman Kasımpaşa forması giyen - Diagne hata yapmamıştı.
Beşiktaş’ın ise bu sezon 4 maçında düdük çalan Yıldırım, bu 4 maçın 3'ünde Beşiktaş lehine penaltı çaldı.
Rizespor'a karşı Quaresma çalınan penaltıdan yararlanamazken Antalyaspor'a karşı Ljajic ve Fenerbahçe'ye karşı Burak Yılmaz ise penaltıları gole çevirdi.
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Yazarımız Uğur Meleke dev derbi öncesini yorumladı...
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