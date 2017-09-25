Derbinin hakemi Ali Palabıyık'a büyük şok! FIFA kokartı...

Palabıyık’ın en az 6 hafta dinlendirileceği bildirildi. Büyük tepki toplayan Palabıyık’ın bu sezon sonuna kadar Beşiktaş’ın hiçbir maçında düdük çalamayacağı vurgulandı. Ayrıca derbi maçları için de kara listeye alındığı ifade edildi.

KOKARTI TEHLİKEDE

Karşılaşmanın gözlemcisi Hamza Işın, Futbol Federasyonu’na gönderdiği raporda Ali Palabıyık’ı ağır şekilde eleştirdi. Işın, Palabıyık ve ekibinin maçın kaderini belirlediğini raporunda belirtti. Palabıyık’ın halen taşımakta olduğu FIFA kokartının da tehlikeye girdiği kaydedildi.

YARDIMCI DA YANDI

Gözlemci Hamza Işın’ın, Palabıyık’a not olarak 7.8 verdiği öğrenildi. Bu düşük not çerçevesinde Palabıyık ve arkadaşları gözden çıkartıldı.

Ayrıca Negredo’nun golü öncesi hatalı bayrak kaldıran yardımcı hakemlerden Cem Satman’ın da en az 6 hafta dinlendirileceği kaydedildi. Palabıyık ve Satman’ın 6 hafta dinlendikten sonra göreve TFF 1. Lig maçları ile döneceği ifade edildi.

HATALARI TEK TEK YAZILDI

Gözlemci Işın, karşılaşmada yapılan hakem hatalarını raporunda ayrıntılı bir şekilde belirtti. Bu doğrultuda Cenk Tosun’a yapılan hareketin penaltı olduğu raporda yer aldı. Ayrıca Negredo için kalkan bayrakta Cem Satman’ın hatasına Palabıyık’ın ortak olduğu belirtildi. Hakem Palabıyık’ın sarı ve kırmızı kart uygulamalarında da çok sayıda hata yaptığı raporda vurgulandı. (Habertürk)