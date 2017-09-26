Olaylı derbi sonrası PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu

Fenerbahçe'den yönetici Ahmet Önder Fırat, Mahmut Uslu ve futbolcu İsmail Köybaşı disipline sevk edildi. Beşiktaş'tan ise teknik direktör Şenol Güneş ile yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu da disipline gönderilen isimler arasında yer aldılar. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş kulüpleri saha olayları çerçevesinde PFDK'ya sevk edildiler.



İşte TFF'nin açıklaması:



Hukuk Müşavirliği'nce 26.09.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.09.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET ÖNDER FIRAT'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 26.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İSMAİL KÖYBAŞI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MAHMUT NEDİM USLU'nun müsabaka sonrası medyaya yaptığı " sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 26.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'nun 24.09.2017 tarihinde medyada yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 24.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GÖZTEPE A.Ş.Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu CARL MEDJANI'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü'nün 24.09.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-GALATASARAY A.Ş.Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ALTINORDU A.Ş. Kulübü'nün 23.09.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-GAZİANTEPSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BOLUSPOR Kulübü'nün 24.09.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Kulübü'nün 24.09.2017 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/10. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 25.09.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 25.09.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.09.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BEKİR YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.