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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
24.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Derbinin anahtarı Tolgay Arslan

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Ersun Yanal, Beşiktaş'tan gelen oyuncuyu özel olarak hazırlıyor.

Takımının ikinci yarılarda performansının düşmesini dikkate alan Ersun Yanal, ilk devrede hızlı oynayarak Beşiktaş’ı vurmayı planlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü bu amaçla karşılaşmaya Valbuena ile başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi’nden elendikten sonra lige kesin dönüş yapan Fenerbahçe’de Beşiktaş maçının kazanılması için seferberlik ilan edildi. Ekibiyle beraber Samandıra’ya kapanan teknik direktör Ersun Yanal, siyah beyazlı rakibin geçmiş maçlarını ve oyuncularını tek tek inceleyerek üç puan hesapları yapıyor. Takımının ikinci yarılarda performansının düşmesini göz önünde bulunduran Yanal’ın ilk devrede hızlı oynayarak Beşiktaş’ı vurmayı planladığı, bu nedenle maça Valbuena ile başlayacağı belirtiliyor.

Eski takımına karşı oynayacak

ARA transferde Beşiktaş’tan gelen Tolgay Arslan da eski takımına karşı büyük bir sınav verecek. Orta sahada 10 numara pozisyonunda oynayacak ve Fenerbahçe’nin ileri uç elemanlarını golle buluşturacak pasları vermesi istenen tecrübeli oyuncu, özel uyarılar ve motivasyon desteğiyle hazırlanıyor. Yanal’ın derbi planında özel bir yeri bulunan Tolgay’ın arkasında ise Jailson ve Mehmet Topal olacak.

Volkan kalede Harun kulübede

ZORLU derbide kale yüksek ihtimalle Volkan Demirel’in olacak. Harun Tekin, Zenit maçlarında üç gol yemesine rağmen performansı gayet başarılı bulundu. Lakin Yanal’ın derbi tecrübesi, takım üzerindeki ağabeylik etkisi ve motivasyon gücü nedeniyle Volkan’ı tercih etmesi bekleniyor. Öte yandan golcülerden bir türlü istediği verimi alamayan Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında İspanyol santrfor Soldado’yu sahaya sürecek. Bu durumda Slimani ve Ayew yedek kulübesinde oturacak. Victor Moses da yedek bekleyecek.

Fenerbahçeli taraftarlar, dün takımın antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral vermişti...

Fenerbahçeli taraftarlardan Samandıra'ya ziyaretFenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftar grupları Fenerbahçeli futbolcuları Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ziyaret etti.
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