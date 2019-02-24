Derbinin anahtarı Tolgay Arslan
Ersun Yanal, Beşiktaş'tan gelen oyuncuyu özel olarak hazırlıyor.
Takımının ikinci yarılarda performansının düşmesini dikkate alan Ersun Yanal, ilk devrede hızlı oynayarak Beşiktaş’ı vurmayı planlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü bu amaçla karşılaşmaya Valbuena ile başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi’nden elendikten sonra lige kesin dönüş yapan Fenerbahçe’de Beşiktaş maçının kazanılması için seferberlik ilan edildi. Ekibiyle beraber Samandıra’ya kapanan teknik direktör Ersun Yanal, siyah beyazlı rakibin geçmiş maçlarını ve oyuncularını tek tek inceleyerek üç puan hesapları yapıyor. Takımının ikinci yarılarda performansının düşmesini göz önünde bulunduran Yanal’ın ilk devrede hızlı oynayarak Beşiktaş’ı vurmayı planladığı, bu nedenle maça Valbuena ile başlayacağı belirtiliyor.
Eski takımına karşı oynayacak
ARA transferde Beşiktaş’tan gelen Tolgay Arslan da eski takımına karşı büyük bir sınav verecek. Orta sahada 10 numara pozisyonunda oynayacak ve Fenerbahçe’nin ileri uç elemanlarını golle buluşturacak pasları vermesi istenen tecrübeli oyuncu, özel uyarılar ve motivasyon desteğiyle hazırlanıyor. Yanal’ın derbi planında özel bir yeri bulunan Tolgay’ın arkasında ise Jailson ve Mehmet Topal olacak.
Volkan kalede Harun kulübede
ZORLU derbide kale yüksek ihtimalle Volkan Demirel’in olacak. Harun Tekin, Zenit maçlarında üç gol yemesine rağmen performansı gayet başarılı bulundu. Lakin Yanal’ın derbi tecrübesi, takım üzerindeki ağabeylik etkisi ve motivasyon gücü nedeniyle Volkan’ı tercih etmesi bekleniyor. Öte yandan golcülerden bir türlü istediği verimi alamayan Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında İspanyol santrfor Soldado’yu sahaya sürecek. Bu durumda Slimani ve Ayew yedek kulübesinde oturacak. Victor Moses da yedek bekleyecek.
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