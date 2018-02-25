Derbiler ustalık ister! Kartal'ı, F.Bahçe önünde Q7 uçurdu...
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.. Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı. Fenerbahçe 8. dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı yer yer gerilimlere sahne oldu. Cüneyt Çakır'ın verip vermediği kararlar tartışma yarattı. Fenerbahçe'nin 8. dakikadaki pozisyonunda ofsayt tartışması yapıldı. Beşiktaş ise Quaresma'nın ceza sahasındaki pozisyonunda penaltı bekledi. Domagoj Vida 49. dakikada attığı kafa golüyle durumu 1-1'e getirdi. Beşiktaş 77. dakikada Ricardo Quaresma'nın müthiş golüyle durumu 2-1 yaptı. Ricardo Quaresma 90+4'te fişi çekti ve 3-1'lik skoru tayin etti. Siyah-beyazlılar bu skorla birlikte 44 puana yükselirken, Fenerbahçe 44 puanla haftayı kapadı. Beşiktaş ligde bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise evinde Akhisarspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun
Beşiktaş: Fabri , Gökhan , Tosic , Vida (Negredo dk. 63 ), Adriano , Atiba , Medel , Quaresma , Tolgay , Babel (Necip dk. 85 ?), Love (Caner dk. 75 )
Yedekler: Tolga, Utku, Mustafa, Fatih, Lens, Alpay, Caner, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fenerbahçe: Kameni , Isla (Valbuena dk. 79 ), Neustadter , Neto , İsmail (Şener dk. 32 ), Mehmet Topal , Josef , Dirar , Giuliano , Aatif (Alper dk. 61 ), Fernandao
Yedekler: Volkan, Mehmet Ekici, Skrtel, Erten, Oğuz Kağan, Serhat, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Fernandao (dk. 8) (Fenerbahçe), Vida (dk. 49), Quaresma (dk. 77 ve 90+4) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Isla, Şener (Fenerbahçe), Vida, Tolgay, Quaresma (Beşiktaş)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Oğuzhan Özyakup sağlık sebepleri ile kadrodan çıkarılırken, Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan yedekler arasında bekledi.
OĞUZHAN ÖZYAKUP KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı ekipte gribal enfeksiyona bağlı yüksek ateşi bulunan Oğuzhan Özyakup, görev alamadı. Özyakup, mücadele öncesinde kadrodan çıkarıldı.
TALİSCA VE PEPE CEZALI
Beşiktaş, derbi maça 2 futbolcusundan yoksun çıktı. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı olan Talisca ve Pepe görev alamayan isimler oldu.
VOLKAN YEDEK SOYUNDU
Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan Demirel, Beşiktaş maçında yedek soyundu. Teknik direktör Aykut Kocaman, Demirel'in yerine kaleyi Kameni'ye emanet etti.
SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile kart cezası bulunan Hasan Ali Kaldırım, derbi maçta görev alamadı. Aykut Kocaman, Beşiktaş mücadelesinde Hasan Ali'nin yerine İsmail'e görev verdi.
İSMAİL KÖYBAŞI 3 HAFTA SONRA FORMA BULDU
Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren İsmail Köybaşı, 3 hafta sonra forma giydi. Ligin 20'nci haftasında oynanan Trabzonspor maçından sonra idmanda sakatlık geçiren ve tedavisi süren İsmail, Beşiktaş derbisi ile formasına kavuştu.
ÇALIMBAY VE LUCESCU YAN YANA
Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu karşılaşmayı Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile birlikte izledi. Lucescu iki takımda da yabancı oyuncu kadrosunun fazla olmasından memnun değildi. Rıza Çalımbay ise haftaya oynayacakları rakipleri Beşiktaş'ı izlediğini söyledi
ALİ YILDIRIM STATTAKİ YERİNİ ALDI
Derbi maç için Fenerbahçe yönetiminden Ali Yıldırım stada geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, Beşiktaş ile oynanan maç öncesi stattaki yerini aldı. Fenerbahçe'den Yıldırım'ın yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de stada gelerek takıma destek oldu.
VODAFONE PARK'TA ÖZEL MİSAFİR
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül de izledi. Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere mektup yazan, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, Beşiktaş tarafından konuk edildi.
TRİBÜNLER DOLDU
Mücadelede iki takım taraftarları da stada gelerek destek oldular. Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar da stada gelerek takımlarını yalnız bırakmadılar.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Dirar’ın sağdan ortasında Fabri müdahale etti, dönen topa Giuliano vurdu. Çizgi üzerinden Vida’nın çevirdiği topu Fernandao tamamladı ve takımını öne geçirdi. 0-1
20. dakikada Tosic’in hatalı pasında Mehmet Topal topla buluşup, pasını Fernandao’ya verdi. Brezilyalı futbolcu ceza sahası dışından yerden şutunu gönderdi ancak top az farkla dışarı gitti.
25. dakikada Quaresma’nın soldan kullandığı serbest vuruşta Babel müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.
35. dakikada Quaresma Isla’dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve ayağının dışıyla şutunu çekti. Kameni son anda topu kornere gönderdi.
49. dakikada kazanılan korner atışında Quaresma pasını Gökhan’a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada Vida gerilerden gelip yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
52. dakikada Mehmet Topal’ın pasında Fernandao kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Fabri gole izin vermezken, dönen topu uzun mesafeden Şener aşırttı, Medel çizgi üzerinden kafayla çıkardı.
53. dakikada Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta savunma uzaklaştıramadı. Boşta kalan topa Atiba vurdu ancak top dışarı çıktı.
65. dakikada Quaresma soldan bindirip ceza sahası içine gönderdi. Negredo’dan önce savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.
73. dakikada Gökhan Gönül sağ kanattan ceza sahası içine ortasını gönderdi. Savunmaya rağmen iyi yükselen Negredo kafayı vurdu ancak top Kameni’de kaldı.
77. dakikada Negredo sol kanattan sürükledi. Savunmanın araya girmesine karşın İspanyol futbolcu topu sağ kanattaki Quaresma’ya aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ayağının dışıyla yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 2-1
90+4. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Negredo boş alana hareketlendi ve müsait pozisyondaki Quaresma'ya pasını verdi. Bu futbolcu çaprazdan sert bir şutla farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 3-1
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