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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Derbide zafer Anadolu Efes'in!
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Basketbol
14.02.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Derbide zafer Anadolu Efes'in!

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PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes 83-80 kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Efes'in rakibi Eskişehir Basket'i eleyen Darüşşafaka oldu.

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 yendi. Anadolu Efes bu galibiyet ile kupanın yarı finalinde Darüşşafaka'nın rakibi oldu.

Mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 13-8'lik üstünlükle kapadı. Fenerbahçe Doğuş'un üst üste top kayıpları yaşamasıyla Anadolu Efes, farkı çift hanelere çıkardı: 12-23. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, İlk çeyreği 26-14'lük üstünlükle tamamladı.

İkinci periyoda Guduric ve Datome'nin basketleriyle etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 12'nci dakikada aradaki farkı 7 sayıya indirmeyi başardı: 19-26. Dunston ve Brown'ın üstün performansı ile durumu toparlayan Anadolu Efes, Simon'un bulduğu sayı ile aradaki farkı çift hanelere çıkardı: 25-36. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Doğuş'un faul hakkını erken bitirmesini iyi değerlendirerek devreyi 45-36'lık üstünlükle tamamladı.

Üçüncü periyotta lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Doğuş karşısında etkili oyununu sürdürdü. Sarı-lacivertliler Vesely, Melih ve Guduric'in bulduğu sayılar ile aradaki farkı 8 sayıya indirse de bu periyodu da lacivert-beyazlı ekip üstünlükle sonlandırdı: 61-67.

Dördüncü periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Datome'nin bulduğu sayılar ile durumu toparladı: 66-67. Anadolu Efes karşısında üstün oyununu bırakmayan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın bitimine 3.50 kala sayı farkını korudu: 73-75. Karşılaşma boyunca iyi oyun sergileyen Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 mağlup ederek yarı finalde Darüşşafaka Basket'in rakibi oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Alper Altup Köselerli

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 17, Melli 12, Ahmet Düverioğlu 1, Thompson 4, Vesely 18, Wanamaker 7, Sinan Güler, Datome 13

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 5, Simon 15, Dragic 9, Dunston 23, Motum 12, McCollum 15, Brown 2, Birkan Batuk 2

1'İNCİ PERİYOT: 14-26

İLK YARI: 36-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-67

5 FAUL ALAN: Dragic, McCollum (Anadolu Efes)

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