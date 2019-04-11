Derbide Yanal-Terim rekabeti: Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Derbi heyecanının doruklarda yaşanacağı Fenerbahçe Galatasaray maçı her iki takım için de önem arz edecek. Yılların getirdiği ezeli rekabetin yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de ihtiyaç duydukları 3 puanı da hanelerine yazdırmak isteyen ekipler, sahaya en iyi 11'leri ile çıkacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 28. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın teknik direktörleri Ersun Yanal ile Fatih Terim, yaklaşık 6 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 9'u Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.



İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 11 Ağustos 2013'te yapıldı. TFF Süper Kupa'da Kayseri'de oynanan maçı Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.



O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 6 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle 11. randevuyla devam edecek.



TERİM'İN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.



İki teknik adamın rekabetinde Terim tamamında Galatasaray'ın başında yer alırken, Yanal, Denizlispor, Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.



Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Yanal'ın ekiplerine karşı 10 maçın 9'unu kaybetmedi.



Söz konusu müsabakalarda Fatih Terim 4 galibiyet yaşarken, Yanal bir kez kazanma mutluluğuna ulaştı. İki teknik adam arasındaki rekabette 5 maç ise berabere bitti.

FENERBAHÇE, ERSUN YANAL İLE SAHASINDA YENİLMEDİ



Bu sezon oldukça kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişinin ardından iç sahada mağlubiyet yaşamadı.



Tecrübeli çalıştırıcının gelişi öncesinde seyircisi önünde 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'dan sonra ise Kadıköy'de 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek yenilmedi.



Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Sahasında 23 gol atıp, 18 gol yiyen sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 16 puanı kaybetti.



GALATASARAY'İN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA



Galatasaray, bu sezon ligde mağlup olduğu 4 maçı da dış sahada oynadı.



Süper Lig'in geride kalan 27 haftasında 16 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-kırmızı ekip, 4 kez de mağlup oldu. Galatasaray sahasındaki maçlarda ise 10 galibiyet ve 4 beraberlikle sadece 8 puan kaybederken, 34 puan topladı.



Sarı-kırmızılılar, puan kayıplarının çok büyük bölümünü deplasmanda yaşadı. Galatasaray, dış sahadaki 13 maçın 6'sını kazanabildi. Üç müsabakadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Rakip sahada 18 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 17 gole engel olamadı.



Deplasman maçlarından 21 puan toplayıp, 18 puan kaybeden Galatasaray, son 6 deplasman maçında ise mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, son olarak ligin 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a yenilmişti.



Galatasaray, bu sezon deplasmandaki 13 maçın 10'unda kalesini gole kapatamadı. Dış sahadaki Antalyaspor, Kayserispor ve Göztepe maçlarında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, diğer 10 karşılaşmada kalesinde gole engel olamadı.



FENERBAHÇE KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR



Fenerbahçe, bu sezon sahasında yaptığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.



Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynadığı 13 lig karşılaşmasının 10'unda kalesinde gol görürken, sadece 3 maçta rakibine gol izin vermedi.



Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, kalan 10 maçta ise en az 1 gol yedi.



Bursaspor, Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında birer gol yiyen Fenerbahçe, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un ikişer golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, iç sahadaki İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü müsabakalarında topu üçer kez filelerinden çıkardı.





YANAL'IN TEK GALİBİYETİ 17 YIL ÖNCE



Ersun Yanal, Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı tek galibiyetini yaklaşık 17 yıl önce Gençlerbirliği'nin başında elde etti.



Yanal'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği, 24 Kasım 2002'de Fatih Terim'in Galatasaray'ını Ankara'da 1-0 yendi.



Daha sonra iki teknik adamın saha kenarında rakip olduğu 7 maçta Yanal'ın takımları galibiyet mutluluğu yaşayamadı.



TEK DERBİDE RAKİP OLDULAR



İki teknik adam kariyerlerinde sadece bir kez derbide karşı karşıya geldi.



TFF Süper Kupa maçında Kayseri'de 11 Ağustos 2013'te Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi sınavını Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı verdi.



Normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, uzatma dakikalarında Didier Drogba'nın golüyle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. İki teknik adam kariyerlerinde yine bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle birbirlerine 14 Nisan'da rakip olacak.



YANAL-TERİM REKABETİ



İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:



Tarih Organizasyon Yanal'ın takımı Terim'in takımı Skor

4 Ekim 1996 Süper Lig Denizlispor Galatasaray 0-2

18 Aralık 1999 Süper Lig Denizlispor Galatasaray 2-4

24 Kasım 2002 Süper Lig Gençlerbirliği Galatasaray 1-0

11 Mayıs 2003 Süper Lig Gençlerbirliği Galatasaray 1-1

31 Ağustos 2003 Süper Lig Gençlerbirliği Galatasaray 1-2

15 Şubat 2004 Süper Lig Gençlerbirliği Galatasaray 2-2

22 Ocak 2012 Süper Lig Eskişehirspor Galatasaray 0-0

6 Ekim 2012 Süper Lig Eskişehirspor Galatasaray 1-1

2 Mart 2013 Süper Lig Eskişehirspor Galatasaray 0-0

11 Ağustos 2013 TFF Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray 0-1

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da oynanacak Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 28. hafta maçının biletleri bugün saat 11.00’da satışa çıkıyor.



Biletler;



10.04.2019 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (1 adet bilet),



11.04.2019 tarihinde FB kart sahiplerine ve Fenercell faturalı abonelerine (1 adet bilet),



12.04.2019 tarihi itibarıyla da genel satışa açılacaktır.



Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:



MİSAFİR TRİBÜNÜ :150.00 TL

FENERIUM ÜST H-I BLOK :160,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ H BLOK :280,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ G BLOK :330.00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ F BLOK :375,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ E BLOK :600.00 TL