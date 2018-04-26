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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
aa-spor
26.04.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Derbide son bölümlere dikkat!

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Derbide son bölümlere dikkat!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarında son bölümler gollü geçiyor.

Lig lideri Galatasaray ile averajla ikinci sırada bulunan Beşiktaş, 29 Nisan Pazar günü karşılaşacak. Ligdeki 30 karşılaşmada 68 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde 32 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip ise rakip filelere 59 gol bırakırken, 25 gol yedi.

Süper Lig'in en skorer takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, maçların son 15 dakikalık bölümünde 13 kez gol sevinci yaşadı. Uzatma dakikalarında da 4 gol bulan Galatasaray, karşılaşmaların son bölümünde toplam 17 defa fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, son 15 dakikalık periyotta rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında da 4 golü kalesinde gören Galatasaray, maçların son bölümünde taraftarlarını 10 kez üzdü.

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - Beşiktaş
    1
    MS1
    2,00
    3261kez oynandı
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BEŞİKTAŞ DA SON BÖLÜMLERDE ETKİLİ

Rakibini yenerek liderliği almanın peşinde olacak Beşiktaş da bu sezon karşılaşmaların son bölümlerinde etkili bir futbol sergiledi.
Siyah-beyazlılar, son 15 dakikalık periyotta 12 kez rakip ağları havalandırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, uzatma dakikalarında da heyecanlı anlar yaşadı ve takımları bu bölümde 5 gol attı. Beşiktaş, karşılaşmaların son bölümünde 17 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, aynı bölümde kalesinde ise 7 gol gördü.

EN İYİ HÜCUMCUYLA EN İYİ SAVUNMACININ MAÇI

Ligin 31. haftasındaki derbide, sezonun en iyi hücumcu takımıyla en iyi savunmacısı karşı karşıya gelecek.
Bu sezonki 30 maçta 68 gol atan Galatasaray, ligin en skorer takımı olarak önde bulunuyor.
Kalesinde 25 gol gören Beşiktaş ise en iyi savunmacı takım unvanını elinde bulunduruyor.

GALATASARAY'IN GOL RAPORU

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlerin yanı sıra uzatma dakikalarına göre dağılımı şöyle:
Dakika aralıkları Attığı gol Yediği gol
1 - 15 8 3
16 - 30 10 6
31 - 45 14 4
46 - 60 11 7
61 - 75 8 2
76 - 90 ve uzatma 17 10

BEŞİKTAŞ'IN GOL RAPORU

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlere dağılımı şöyle oluştu:

Dakika aralıkları Attığı gol Yediği gol
1 - 15 9 3
16 - 30 11 7
31 - 45 5 3
46 - 60 10 1
61 - 75 7 4
76 - 90 ve uzatma 17 7

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