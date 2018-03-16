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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Derbide son 15 dakikaya dikkat!
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Futbol
aa-spor
16.03.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Derbide son 15 dakikaya dikkat!

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Derbide son 15 dakikaya dikkat!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor.

Ülker Stadı'nda şampiyonluk yarışında iki takım adına da kritik öneme sahip olan derbi öncesinde, iki takımın da Süper Lig'de en fazla golü müsabakaların son 15 dakikalarında kaydetmesi dikkati çekiyor.

Ligin geride kalan 25 haftasındaki maçlarının son 15 dakikalık bölümlerinde Fenerbahçe, 11 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.
Galatasaray ise müsabakaların son 15 dakikalık periyodunda 15 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE SON YARIM SAATTE COŞUYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 49 golün 20'sini müsabakaların son yarım saatlik diliminde buldu.
En fazla gol attığı dönemi 76. dakikadan sonra yaşayan sarı-lacivertliler, bu sürede rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Fenerbahçe, karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kalesindeki 7 golü engelleyemedi.

Sarı-lacivertliler, 9 kez rakip ağları sarstığı 61 ile 75. dakikalar arasında 3 gol yedi.
Müsabakaların ilk 15 dakikasında 6 gol atıp, 4 gol yiyen sarı-lacivertliler, 16-30 dakika aralığında rakip filelere gönderdiği 7 gol karşılığında kalesinde hiç gol görmedi.
Fenerbahçe, sekizer gol attığı 31 ile 45 dakika aralığında 7, 46 ile 60 dakika aralığında 9 kez topu ağlarından çıkardı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 118Fenerbahçe - Galatasaray
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FENERBAHÇE'DE GOLLERİN DAĞILIMI

Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:
Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol
1 - 15 6 4
16 - 30 7 0
31 - 45 8 7
46 - 60 8 9
61 - 75 9 3
76 - 90 11 7

GALATASARAY, DEVRELERİN SON 15 DAKİKASINDA ATIYOR

Galatasaray, bu sezon lig maçlarında devrelerin son 15 dakikalarında attığı gollerle dikkati çekiyor.
Bu sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri 61 kez havalandıran Galatasaray, bu gollerin 29'unu devrelerin son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.
Maçların son 15 dakikasında 15 kez rakip ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 31 ile 45 dakika aralığında 14 kez gol sevinci yaşadı.
En az golü maçların ilk 15 dakikasında 6 kez ile atan Galatasaray, 16-30 ve 46-60 dakika aralıklarında dokuzar, 61-75 dakika aralığında ise 8 gol kaydetti.
Galatasaray, en az golü 2 kez ile 61-75 dakika aralığında yerken, en fazla golü 7 kez ile son 15 dakikalık periyotta kalesinde gördü.

GALATASARAY'DA GOLLERİN DAĞILIMI

Galatasaray'ın Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:
Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol
1 - 15 6 3
16 - 30 9 5
31 - 45 14 5
46 - 60 9 6
61 - 75 8 2
76 - 90 15 7

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