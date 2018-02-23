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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber:Le Guen: Galatasaray maçı dönüm noktamız

Futbol
aa-spor
23.02.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Derbide son 15 dakikaya dikkat!

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor.

Vodafone Park'ta şampiyonluk yolunda oynanacak kritik derbi öncesi, her iki takımın da ligde en fazla golünü son 15 dakikalarda kaydetmesi dikkati çekiyor.
Geride kalan haftalarda müsabakaların son 15 dakikalık bölümlerinde Beşiktaş 10 gol atıp, 6 gol yedi. Fenerbahçe ise bu sürede 10 kez gol sevinci yaşadı, rakiplerinin 5 golüne engel olamadı. Bu periyotta futbolseverler toplam 31 gol seyretti.

BEŞİKTAŞ ÇOK ATIP ÇOK YİYOR

Bu sezon ligde rakip fileleri 41 kez havalandıran Beşiktaş, en çok golü son 15 dakikalarda buldu.
Bu bölümde rakip filelere 10 gol gönderen Beşiktaşlı futbolcular, aynı sürede 6 kez topu ağlarından çıkarttı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, geride kalan 22 haftada ilk 15 dakikalarda 7 gol bulurken, 16-30 ve 31-45. dakikalarda altışar kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaların ikinci yarılarına (46-60. dakikalar) 7 gol bularak başlayan siyah-beyazlılar, 61-75. dakikalarda ise en az gol bulduğu dönemi yaşadı. Beşiktaş, bu dönemde 5 gol atabildi.

BEŞİKTAŞ'TA GOLLERİN DAĞILIMI

Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:
Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol
1 - 15 7 2
16 - 30 6 6
31 - 45 6 3
46 - 60 7 1
61 - 75 5 3
76 - 90 10 6

FENERBAHÇE SON YARIM SAATTE COŞUYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 44 golün 18'ini müsabakaların son yarım saatlik diliminde buldu.
En fazla gol attığı dönemi 76 ila 90. dakikalarda yaşayan teknik direktör Aykut Kocaman'ın ekibi, bu sürede rakip fileleri Beşiktaş gibi 10 kez havalandırdı. Fenerbahçe, bu bölümde kalesindeki 5 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 61-75. dakikalarda ise 8 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada 5 gol atarken, 16-30, 31-45 ve 46-60. dakikalarda yedişer gol kaydetti.
Fenerbahçe, 22 haftalık periyotta 16-30. dakikalarda ise kalesinde hiç gol görmedi.

FENERBAHÇE'DE GOLLERİN DAĞILIMI

Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:
Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol
1 - 15 5 3
16 - 30 7 0
31 - 45 7 6
46 - 60 7 7
61 - 75 8 3
76 - 90 10 5

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