Derbide sol bek görevi yine Dirar'ın
Ersun Yanal, İstanbulspor maçında sol bekte görev alan Deniz Türüç'ün performansına karşın Beşiktaş derbisinde Nabil Dirar'ı sahaya sürmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de sakat olan Hasan Ali’nin yokluğunda İstanbulspor maçında Deniz Türüç’ü sol bekte deneyen Ersun Yanal, genç oyuncunun performansından memnun kaldı.
Ancak F.Bahçe Teknik Direktörü’nün, daha önce defalarca sol bek oynayan Dirar’ın tecrübesini dikkate alarak Faslı oyuncuya görev vermesi bekleniyor.
Öte yandan Sivas deplasmanında kırmızı kart gören Rodrigues, 2 maç ceza aldığı için derbide oynamayacak.
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