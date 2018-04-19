Derbide öne çıkan iddaa tercihi hangisi?
Nesine.com'un uzman iddaa yorumcuları, derbiyi sizler için masaya yatırdı. Senih Yurga, Barış Düşmez ve Rıdvan Aksu'nun derbi tercihlerine göz atalım...
- Senih Yurga
İlk maçı Vodafone Park’ta canlı izlemiştim. Son derece gergin geçen karşılaşmada kırmızı kartlar havada uçuşmuş ve mücadele 2-2 sona ermişti.
Hem saha hem skor avantajı Fenerbahçe’de.
Süper Lig’de de iki takım Galatasaray ve Başakşehir ile müthiş bir şampiyonluk yarışında.
Aykut Kocaman ve Şenol Güneş’in kadro tercihleri de merak konusu. Özellikle bu derbi mücadele için kadroları görmek çok önemli.
Devre beraberliği önceliğim.
- Barış Düşmez
Vodafone Park'tan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe avantajlı skoru elinde bulunduran taraf.
0-0'lık ve 1-1'lik skorlar Fenerbahçe'yi finalist yapacak!
Bu tip maçları Fenerbahçe çok iyi oynuyor. İlk yarıda iki takımında kontrollü oynamasını bekliyorum. Beşiktaş'ın ise riskleri ikinci yarı alacağını tahmin ettiğim için önceliğim ilk yarı beraberliği olacaktır.
Toplamda 4 golün çıkmayacağını düşündüğüm için alternatif bahis tercihim ise 3.5 gol altı olacaktır.
- Rıdvan Aksu hangi tercihi önerdi? Cevabı aşağıdaki videoda...
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