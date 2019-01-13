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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
13.01.2019 - 17:56, Son Güncelleme:

Derbide kazanan Beşiktaş!

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Derbide kazanan Beşiktaş!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 65-52 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray: Işıl Alben 9, Şerife Alperi Onar, Abdi 5, Grigalauskyte 18, Macaulay 6, Jefferson 6, Sinem Ataş 2, Nazlı Bircan Gökdemir, İrem Naz Topuz 4, Eda Şahin, İnci Güçlü 2

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 3, Kübra İmren Siyahdemir 6, Mitchell 24, Akhator 12, Bahar Çağlar 10, Epoupa 10, Mircheva

1. Periyot: 15-18
Devre: 27-34
3. Periyot: 43-49

Müsabakanın ilk dakikasında Abdi ve Macaulay ile skor üreterek maça 5-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, Macaulay'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 11-3'lük üstünlükle geride bıraktı. Bahar Çağlar ve Mitchell'in elinden basketler bulan Beşiktaş, periyodun bitimine 56 saniye kala 16-15 öne geçti. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 18-15 üstün tamamladı.

Beşiktaş, ikinci çeyreğin ilk dakikasında Akhator'un turnikesiyle farkı 5 sayıya (15-20) çıkardı. Sarı-kırmızılılar, oyuna dahil olan Işıl Alben'in skor üretmesiyle 15. dakikanın başında 20-20 beraberliği yakaladı. Epoupa ve Bahar Çağlar'ın basketleriyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen konuk takım, 16. dakikada yeniden farkı 5 sayıya (22-27) çıkardı. Çekişmeli giden müsabakada Işıl Alben'in yönlendirdiği Galatasaray, İrem Naz Topuz ve Grigalauskyte'nin basketleriyle 18. dakikada yeniden beraberliği sağladı: 27-27. Akhator, Mitchell ve Bahar Çağlar ile skor üreten Beşiktaş, devre arasına 34-27 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş, savunmada ribauntları toplarken hücumda da Bahar Çağlar ve Mitchell ile etkinliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, müsabakanın 25. dakikasında farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 32-44. Grigalauskyte, Işıl Alben ve İnci Güçlü ile skor bulan Galatasaray farkı tek hanelere indirse de Beşiktaş üçüncü çeyreği 49-43 önde bitirdi.

Son çeyreğe de etkili bir başlangıç yapan konuk takım, Mitchell ve Epoupa'dan aldığı skor katkısıyla 33. dakikada farkı 13 sayıya (43-56) çıkardı. Yakaladığı skor avantajını maç sonuna kadar taşıyan Beşiktaş, müsabakayı 65-52 kazandı.

Galatasaray taraftarı, Sefa Kalya'yı unutmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2016'da hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun lideri Sefa Kalya'yı andı.

Maç öncesi tribünde "Sefa Kalya'yı rahmetle anıyoruz." yazılı pankart açan taraftarlar, "Sefa Kalya ölmedi, kalbimizde yaşıyor." şeklinde tezahüratta bulundu. 

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