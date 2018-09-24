Derbide ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ın iddaa oranı çakıldı...
Nefesler tutuldu, gözler derbiye çevrildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu. Öne çıkan iddaa tercihine ve kadrolara göz atalım...
İlk 11'ler şu şekilde...
Harun; Şener, Neustadter, Reyes, Hasan Ali; Jailson, Mehmet Topal; Ayew, Benzia, Aatıf; Slimani
Karius; Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner; Tolgay, Atiba, Oğuzhan; Quaresma, Babel, Lens
Beşiktaş oranları çakıldı!
İlk olarak 2,65'ten açılan 'Beşiktaş kazanır' iddaa oranları, Skrtel'in sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılması sonrası 2,10'a kadar geriledi.
'KG VAR' tercihi 1,30 ve '2.5 ÜST' oranı ise 1,55'e kadar düştü!
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