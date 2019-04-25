Derbide ikinci raunt yarın!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinin ikinci maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.
Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmenin ikinci maçı yarın 20.00'de Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
Normal sezonu 2. sırada bitirerek, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı ilk maçı da 72-51 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak play-off yarı final serisinde kalan maçların programı şöyle:
29 Nisan Pazartesi:
18.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)
1 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)
4 Mayıs Cumartesi: (Gerekirse)
15.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)
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