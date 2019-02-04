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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
04.02.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Derbide gülen taraf 1907 Fenerbahçe Espor

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Derbide gülen taraf 1907 Fenerbahçe Espor

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi'nin 3.haftası sona erdi. Başta futbol olmak üzere birçok branşta yıllardır süregelen Fenerbahçe ve Galatasaray ezeli rekabeti bu hafta Espor Sahnesi’ne taşındı. Haftaya namağlup giren Galatasaray Espor, ezeli rakibi 1907 Fenerbahçe Espor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alarak liderlik koltuğuna veda etti.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Kış Mevsimi'nin 3. haftası geride kaldı. Galatasaray Espor, namağlup girdiği haftadan iki yenilgiyle ayrılarak liderlik koltuğuna veda etti. 1907 Fenerbahçe Espor, bu mevsimdeki en dominant oyununu haftanın derbisinde Vadi'ye yansıttı ve toplam 17-0'lık öldürme skoru elde ederek sarı kırmızılı ekip karşısında net bir galibiyet elde etti.

TBF 2018'in finalistleri ligde ipleri eline aldı

TBF 2018'in finalistleri adeta ligde ipleri eline aldı. Haftayı kayıpsız kapatan Bahçeşehir SuperMassive ve Royal Youth zirveye yerleşirken, 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor 3’üncülüğü paylaştı.

Beşiktaş, kötü geçen ikinci haftanın ardından bir nebze toparlamayı başardı. GALAKTICOS karşısında galip gelen ekip haftayı tek galibiyetle kapattı. Dark Passage ve Doğuş Üni Aurora’da bu haftanın ardından totalde 3’er galibiyete ulaşarak Beşiktaş’la aynı puanda orta sıraları paylaştı. Ligdeki ikinci galibiyetini alan HWA GAMING 8. sıraya tırmanırken, HWA GAMING ve Beşiktaş'a mağlup olan GALAKTICOS'un kötü gidişi devam etti ve ekip 9. sıraya geriledi. Ligde beklediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Bursaspor Esports, bu hafta da galibiyle tanışamayarak tablonun en alt sırasında kalmaya devam etti.

 

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