Derbide gülen Beşiktaş oldu!

Kadınlar Basketbol Ligi bu hafta dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan çekişmeli mücadelenin kazananı siyah-beyazlı ekip oldu. Beşiktaş sahadan 62-61 galip ayrıldı.
Salon: Akatlar
Hakemler: Murat Ciner, Erhan Gürsel, Seda Esen
Beşiktaş: Esra 3, Sera 5, Kübra 3, Perovanovic 16, Wheeler 14, Sevgi 5, Mosby 16, Burcu, Meltem
Galatasaray: Meltem 3, Işıl 5, Dubljevic 4, Petronyte 11, Quigley 23, Gizem 4, Merve 2, Epoupa 4, Özge 5, İrem Naz
1. Periyot: 19-13 (Beşiktaş lehine)
Devre: 33-28 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 48-44 (Beşiktaş lehine)