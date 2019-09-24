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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.09.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Derbide gözler kalecilerde olacak

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Derbide gözler kalecilerde olacak

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide kaleciler Fernando Muslera ve Altay Bayındır'ın sergileyeceği performans, takımlarının alacağı sonuca önemli etki edecek - Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muslera, bu sezon 7 resmi müsabakada kalesinde 6 gol gördü - Altay Bayındır, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 resmi karşılaşmada 6 gole engel olamadı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 33 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır'ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Galatasaray'da 9. sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Muslera 5 maçta 6 gol yedi

Fernando Muslera, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tümünde 90'ar dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile TFF Süper Kupa'da ise birer maçta forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.

Muslera, sarı-kırmızılı takımın 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera'nın 22. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 22. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 21 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 19 gol gördü.

Fenerbahçe ile oynanan 8 müsabakada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 7 mücadelede ise birer gol yedi.

Altay Bayındır 5 maçta kalesinde 6 gol gördü

Fenerbahçe'nin bu sezon MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçın tamamında 90'ar dakika forma giydi.

Süper Lig'de 5 müsabakada sarı-lacivertli formayı giyen Altay, bu maçlarda kalesinde 6 gol gördü.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu karşılaşmaların sadece 1'inde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.
Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak.


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