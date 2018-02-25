Derbide goller yabancılardan! Dejavu...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşmada goller yabancı futbolculardan geldi.
Siyah-beyazlı ekibin gollerini Vida ile Quaresma (2) atarken, Fenerbahçe’nin golünü ise Fernandao kaydetti. Benzer bir tablo ligin ilk yarısında da yaşanmıştı.
Beşiktaş rövanşı 3-1 ile aldı
Süper Lig’in ilk yarısında Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş’ı 2-1 yenmişti. O maçta ise goller ikisi de penaltıdan olmak üzere Giuliano ve Janssen’den gelmişti. Beşiktaş’ın golünü ise Ryan Babel kaydetmişti. Öte yandan Beşiktaş’ın, rövanşı 3-1 ile almayı başardı. (Ajansspor)
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