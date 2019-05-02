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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Derbide düğüm son 15 dakikada çözülebilir!

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Derbide düğüm son 15 dakikada çözülebilir!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarında son bölümler gollü geçiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk hesabı yapan iki takım, 5 Mayıs Pazar günü karşılaşacak. Ligdeki 30 karşılaşmada 62 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip ise rakip filelere 66 gol bırakırken, 39 gol yedi.

Süper Lig'in en skorer takımları arasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, maçlarının son 15 dakikalık bölümünde 12 kez gol sevinci yaşayıp, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.

Galatasaray, maçların ilk 15 dakikalık bölümünde 1 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş aynı periyotta 7 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın en az gol yediği bölüm, ikinci yarıların ilk 15 dakikası oldu. Bu bölümde Galatasaray kalesinde sadece 1 gol görürken, Beşiktaş'ın rakipleri 9 kez gol sevinci yaşadı.

- Son 15 dakikada Beşiktaş atıyor

Rakibini yenerek şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelmeyi hesaplayan Beşiktaş, bu sezon karşılaşmaların özellikle son bölümlerinde daha fazla skor üretti.

Siyah-beyazlılar, son 15 dakikalık periyotta 19 kez rakip ağları havalandırırken, aynı bölümde kalesinde ise 7 gol gördü.

İlk yarıların son 15 dakikalık bölümünde de etkili olan Beşiktaş, 31 ve 45. dakikalar arasında rakiplerine 15 gol atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, 46 ve 75. dakikalar arasında ise kalesini 18 kez rakiplerine kapatamadı.

Derbide düğüm son 15 dakikada çözülebilir

- Galatasaray'ın gol raporu

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlerin yanı sıra uzatma dakikalarına göre dağılımı şöyle:

Dakika aralıkları / Attığı gol / Yediği gol

1-15 / 1 / 6
16-30 / 12 / 5
31-45 / 10 / 5
46-60 / 15 / 1
61-75 / 12 / 6
76-90+ / 12 / 6

- Beşiktaş'ın gol raporu

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlere dağılımı şöyle oluştu:

Dakika aralıkları / Attığı gol / Yediği gol

1-15 / 7 / 2
16-30 / 6 / 5
31-45 / 15 / 7
46-60 / 11 / 9
61-75 / 8 / 9
76-90+ / 19 / 7

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