Derbide düğüm son 15 dakikada çözülebilir!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarında son bölümler gollü geçiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hesabı yapan iki takım, 5 Mayıs Pazar günü karşılaşacak. Ligdeki 30 karşılaşmada 62 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip ise rakip filelere 66 gol bırakırken, 39 gol yedi.
Süper Lig'in en skorer takımları arasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, maçlarının son 15 dakikalık bölümünde 12 kez gol sevinci yaşayıp, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.
Galatasaray, maçların ilk 15 dakikalık bölümünde 1 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş aynı periyotta 7 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılı takımın en az gol yediği bölüm, ikinci yarıların ilk 15 dakikası oldu. Bu bölümde Galatasaray kalesinde sadece 1 gol görürken, Beşiktaş'ın rakipleri 9 kez gol sevinci yaşadı.
- Son 15 dakikada Beşiktaş atıyor
Rakibini yenerek şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelmeyi hesaplayan Beşiktaş, bu sezon karşılaşmaların özellikle son bölümlerinde daha fazla skor üretti.
Siyah-beyazlılar, son 15 dakikalık periyotta 19 kez rakip ağları havalandırırken, aynı bölümde kalesinde ise 7 gol gördü.
İlk yarıların son 15 dakikalık bölümünde de etkili olan Beşiktaş, 31 ve 45. dakikalar arasında rakiplerine 15 gol atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, 46 ve 75. dakikalar arasında ise kalesini 18 kez rakiplerine kapatamadı.
- Galatasaray'ın gol raporu
Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlerin yanı sıra uzatma dakikalarına göre dağılımı şöyle:
Dakika aralıkları / Attığı gol / Yediği gol
1-15 / 1 / 6
16-30 / 12 / 5
31-45 / 10 / 5
46-60 / 15 / 1
61-75 / 12 / 6
76-90+ / 12 / 6
- Beşiktaş'ın gol raporu
Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlere dağılımı şöyle oluştu:
Dakika aralıkları / Attığı gol / Yediği gol
1-15 / 7 / 2
16-30 / 6 / 5
31-45 / 15 / 7
46-60 / 11 / 9
61-75 / 8 / 9
76-90+ / 19 / 7
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