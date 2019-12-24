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Futbol
24.12.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Derbide devler Vedat Muriç'i izledi!

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Derbide devler Vedat Muriç'i izledi!

Fenerbahçe'nin formda golcüsü Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Dört Avrupa devi, derbide Vedat Muriqi'yi izlemeye geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor.

Kosovalı futbolcuyu, Beşiktaş derbisinde Manchester United, Tottenham, Lazio ve Juventus takımının scoutları takip etti.

Ancak yönetimin bu transfer konusunda tavrı net. Devre arasında kimseyle pazarlık yok. Sezon sonunda oyuncu ister ve tatmin edici bir rakam sunulursa gidişe vize verilecek.

Süper Lig'de bu sezon 15 maçta 10 gol atan Vedat Muriqi, 8 golle Fenerbahçe'nin iç sahada en çok gol atan ismi oldu.

Vedat bitime bir hafta kala 22 golle 2019 yılının Süper Lig'de em çok gol atan ismi durumuna geldi. (Sabah)

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