Derbide Atiba sürprizi! Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg mücadelesine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Gary Medel'in yerine savunmanın önünde Atiba Hutchinson görev aldı. Geçen sezonun son haftalarında sakatlık yaşayan ve 2018-2019'un ilk haftalarında aynı sebepten görev almayan Hutchinson, 163 gün sonra ilk kez şans buldu.
Atiba Hutchinson, sakatlığı nedeniyle geçen sezonun son 5 haftasında görev alamadı. Kanadalı oyuncu, tedavi sürecinde bu sezonun ilk 5 haftalık bölümünde yine takımını yalnız bırakırken, Avrupa kupalarındaki 7 karşılaşmada da formasından uzak kaldı.
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