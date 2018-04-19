Derbide 15 gözaltı
Ziraat Türkiye Kupası'ndakş Fenerbahçe -Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarından ardından 15 kişi gözaltına alındı.
Derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Şenol Güneş'e çakmak attığı tespit edilen insan da yer alıyor.
GÜNEŞ GECEYİ HASTANEDE GEÇİRECEK
Derbide başından yaralanarak hastaneye kaldırılan ve başına 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam, ertelenen maçta başından yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan Güneş, bu gece kontrol amaçlı olarak müşahede altında tutulacak.
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