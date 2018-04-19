Derbi tatil edildi! Şimdi ne olacak...
Hakem Mete Kalkavan tarafından 55. dakikada tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının akıbetine TFF Yönetim Kurulu karar verecek.
En kısa sürede toplanıp kararını verecek olan TFF’nin önünde 2 seçenek bulunuyor:
1-) Fenerbahçe 3-0 hükmen mağlup ilan edilir ve Beşiktaş finale yükselir.
2-) Karşılaşma, kaldığı yerden aynı skorla devam eder. Beşiktaş, Pepe kırmızı kart gördüğü için tekrar maçına da 10 kişi devam eder.
3-) Hakem ve temsilci raporlarına göre Fenerbahçe Kulübü’ne çok ağır cezalar gelebilir. TFF Disiplin Talimatı’na göre, Fenerbahçe ceza alırsa, sarı lacivertliler cezayı Ziraat Türkiye Kupası’nda çekecek. Yani, bu cezalar lige yansımayacak
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