Derbi Spor Arena'da izlenir

TAKIMINA EN ÇOK KATKI VEREN İKİ İSİM KARŞI KARŞIYA...

YA VALBUENA GÜLECEK YA DA CANER ERKİN

KADIKÖY’de F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide iki kilit oyuncu ön plana çıkıyor. Bu sezon geride kalan resmi maçlarda takımlarına en çok katkı veren isimlerden Valbuena, 3 gol atıp 4 de asist üretti.

EN ÇOK ASİST CENK TOSUN’A

Beşiktaş cephesinde Caner Erkin ise 5 asistle bayrağı taşıdı. Siyah beyazlı futbolcu kritik anlarda sahneye çıkarken, 5 asistinden 3’ünde topu Cenk Tosun’la buluşturdu.

EFSANE TEKNİK ADAM DA ÜLKER STADYUMU’NDA...

YILMAZ VURAL’DAN 90 DAKİKA MAÇ YORUMU

EZELİ REKABETTE 344. RANDEVU

F.BAHÇE ile Beşiktaş, bugünkü maçla birlikte 344. kez karşılaşmış olacak. Geride kalan karşılaşmalarda sarı lacivertlilerin galibiyetlerde 130’a 123 üstünlüğü bulunuyor. 90 maç ise berabere sona erdi.

DERBİNİN KRİTİK RAKAMLARI...

6

F.bahçe 12 golün 6’sını, Beşiktaş 9 golün 4’ünü duran toplar devamında attı.

3

KADIKÖY’DEKİ son 10 maçta Beşiktaş 3 beraberlik, 7 yenilgi alıp hiç kazanamadı.

14

F.BAHÇE iç sahada Beşiktaş’a 14 maçtır yenilmiyor.

19

ŞENOL Güneş Kadıköy’de çıktığı 19 maçta 14 yenilgi ve 5 beraberlik alabildi.

3

BEŞİKTAŞ şu anda Galatasaray ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda...

