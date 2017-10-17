Dev derbi için artık nefesler tutuldu! Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı maçta, hazırlıklarını aralıksız sürdüren iki takım da mutlak zafer için sahaya çıkacak. Sonucu büyük bir merakla beklenen derbinin nabzı, maça dair tüm detayları ile Spor Arena'da atacak.

SÜRPRİZ İSİMLER...

Dev yazarlar ve birbirinden ünlü yorumcular, Spor Arena'da taraftarla buluşacak.

3 FARKLI KITADAN, 14 ÜLKE...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde iki takımın oluşturduğu detay, Türk futbol tarihine geçecek.



Geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor maçına 11 yabancı oyuncu ile çıkan Galatasaray'da Tudor'un yeniden Serdar Aziz'i görevlendirmesi bekleniyor. Bu durumda bir sürpriz yaşanmazsa Galatasaray 11'i 9 farklı ülkeden oluşacak. Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i de Galatasaray gibi 9 farklı ülkeden oluşacak.