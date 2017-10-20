Derbi spikeri Yalçın Çetin'den özel açıklamalar! Pazar akşamı tek dileğim...

Spor Arena olarak dün öğle saatlerinde Yalçın Çetin’i aradık… Öncelikle, dev derbi öncesi kendisine başarılar diledik ve yönelttiğimiz sorulara büyük bir içtenlikle yanıt aldık…

Söz artık dev derbiyi sesiyle tarihe kazıyacak Yalçın Çetin’de…



- Teknik adamlar, futbolcular dev derbiye hazırlanıyor… Peki, Yalçın Çetin bu büyük maça nasıl hazırlanıyor?

- Bir maça nasıl hazırlanıyorsam aynı şekilde hazırlanıyorum ama tabiki konu Galatasaray ve Fenerbahçe olunca farklı bir hazırlık içine de giriyorsunuz. Bir defterim var benim. Renkli kalemlerle, teknik adamların, futbolcuların, takımların geçmiş maçlarında akılda kalan anektotları, ufak notları, bilgileri bu defterime not ederim.

- Bu bilgileri kullanmak amacıyla kaydederim ve maça motive olurum. Maçın içinde bir an gelir ve öyle bir aksiyon yapılır ki o bilgilerden biri o an çok ama çok değerli olur. Öyle bir hal alır. Onu kullanmak istersiniz. Bu işin boyutuna bakınca çok iyi bir hazırlıktır. İki kulübün kamuoyundaki ağırlığını çok iyi bildiğim için oyuncu ve teknik heyet bilgilerinde sıkıntım yok.

- Bu konuda performans sıkıntım da yok. İstatistikler, veriler gelir ve onları kendi içimde değerlendiririm. Oyuncuların, hata ve kritik hamlelerinin karşılaştırmalı tabloları üzerinden yorumlar yaparım. Bu maç diğer maçların bir tık üzerinde bir maç… Haliyle büyük önem arzediyor.

- Anlatacağı bir maç günü nasıldır Yalçın Çetin’in?

- İyi bir uyku çok önemlidir bir spiker için. Maçtan önceki gece 7-8 saat uyumak beni çok rahatlatır. O günümü motive iyi geçirmemi sağlar. Maça da mümkün olduğunca erken gelirim. Stattaki yerimi çok erken alırım. O havayı erken teneffüs ederim. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19.30’da başlayacak. Ben o gün 13.30 gibi Türk Telekom Stadı’nda olacağım. Hem güvenlik nedeniyle bir sıkıntı yaşamamak için hem de o atmosferi çok daha iyi hissetmek için bunu yaparım.

KÖTÜ BİR MAÇ BİTMEK BİLMEZ

- Nasıl bir derbi bekliyor Yalçın Çetin? Ne olur sahada Pazar akşamı?

- Her futbolseverin beklentisinden farklı bir beklentim yok benim. Spiker olarak hep iyi maç temennisinde bulunurum, dua ederim. Derbilerin önemini çok iyi biliyorum. Maçın aksiyonunun, heyecanının, pozisyonunun çok olacağı ve hak edenin kazanacağı bir derbi olsun. Tek dileğim bu.

- Maçın sık sık durduğu, temponun düşük olduğu bir maçı ben de istemem. Saniyeler geçmez çünkü… Ama tüm değerler bir araya geldiğinde 1.5 saatin nasıl geçtiğini hissetmezsiniz. Sesinize iyi bakarak, kontrollü bakarak hakkını teslim ederek bir maçı yaşamak isterim. Mesleğin temel prensibi budur.

- Oyuncular bu tip maçlarda çok farklı olurlar, bunların tepkisini doğal karşılarım. Dilerim, Pazar akşamı da unutulmayacak bir derbi seyrederiz. Ben sahada bunu bekliyorum. Ben de yıllar sonra bile hatırlanacak, konuşulacak bu şova, gösteriye sesimle küçük bir katkı sağlarım. Gerçekten, Pazar akşamı ben çok iyi bir derbi bekliyorum.

- Sayısız derbi yaşadınız. Hepsinde de aynı heyecanı duydunuz mu?

- Bilmiyorum kaçıncı derbi maçım olacak ama hepsinde bu heyecanı yaşıyorum. 1993 senesinde mesleğe başladım. Gerek televizyon, gerekse radyo yayınlarınca onlarca derbi anlattım. Bu heyecanı çok iyi biliyorum.

- Temennim ise şu. Futbolseverlere keyifli bir derbi diliyorum öncelikle. Onlar tabiki taraftarlık duygusuyla yaşayacaklar Pazar akşamını. Sevincin ölçüsünü kaçırmayalım yeter.

- Mağlubiyetin de son olmadığını bilelim. Bu iki kulübümüz, bu sahalarda iki takımımız da iyi ki var. Bu rekabet, bu heyecan bitmeyecek. Dünya sonuna kadar bu maçlar yaşanacak. Keyfini çıkaralım, keyfini sürelim… Pazar akşamı buluşmak üzere…