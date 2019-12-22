Derbi sonrasÄ± Süper Lig'de güncel puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Süper Lig 16. hafta en son puan tablosu
SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk etti. Ligde haftanÄ±n en Ã¶nemli derbi maÃ§Ä±nda sarÄ±-lacivertliler rakibi BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 3-1 maÄŸlup ederek puanÄ±nÄ± 28'e yÃ¼kseltti.Â GeÃ§en haftaki Yeni Malatyaspor maÃ§Ä± sonrasÄ± KadÄ±kÃ¶y'de bir yenilgi daha alan siyah beyazlÄ±lar ise derbiden puansÄ±z ayrÄ±ldÄ±. Peki, kritik derbi sonrasÄ± SÃ¼per Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte, 22 AralÄ±k SÃ¼per Lig 16. hafta en son puan tablosu.
16. haftada ligin en kritik maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e BeÅŸiktaÅŸ'Ä± KadÄ±kÃ¶y'de 3-1 yenerek ligde 3. sÄ±rada yer aldÄ±. Son haftalarda yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± 2 haftadÄ±r devam ettiremeyen siyah beyazlÄ±lar ise 27 puanda kalarak puan tablosunda 4. sÄ±raya geriledi.Â Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig'de gÃ¼ncel puan durumu ve haftanÄ±n kalan maÃ§larÄ±.
22 ARALIK SÃœPER LÄ°G PUAN TABLOSU
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HAFTANIN KALAN MAÃ‡LARI
23 AralÄ±k Pazartesi:
20.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli AtatÃ¼rk)
MAÃ‡ SONUÃ‡LARI
Antalyaspor 2-2 AnkaragÃ¼cÃ¼
Yeni Malatyaspor 0-2 Ã‡aykur Rizespor
KasÄ±mpaÅŸa 3-4 Gaziantep
GÃ¶ztepe 2-1 Galatasaray
GenÃ§lerbirliÄŸi 2-2 Sivasspor
Kayserispor 1-4 BaÅŸakÅŸehir
FenerbahÃ§e 3-1 BeÅŸiktaÅŸ
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