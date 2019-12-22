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GeriFutbol Derbi sonrasÄ± Süper Lig'de güncel puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Süper Lig 16. hafta en son puan tablosu
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SÄ±radaki Haber

Futbol
22.12.2019 - 21:06, Son GÃ¼ncelleme:

Derbi sonrasÄ± Süper Lig'de güncel puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Süper Lig 16. hafta en son puan tablosu

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Derbi sonrasÄ± Süper Lig'de güncel puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Süper Lig 16. hafta en son puan tablosu

SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk etti. Ligde haftanÄ±n en Ã¶nemli derbi maÃ§Ä±nda sarÄ±-lacivertliler rakibi BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 3-1 maÄŸlup ederek puanÄ±nÄ± 28'e yÃ¼kseltti.Â GeÃ§en haftaki Yeni Malatyaspor maÃ§Ä± sonrasÄ± KadÄ±kÃ¶y'de bir yenilgi daha alan siyah beyazlÄ±lar ise derbiden puansÄ±z ayrÄ±ldÄ±. Peki, kritik derbi sonrasÄ± SÃ¼per Lig'de puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi? Ä°ÅŸte, 22 AralÄ±k SÃ¼per Lig 16. hafta en son puan tablosu.

16. haftada ligin en kritik maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e BeÅŸiktaÅŸ'Ä± KadÄ±kÃ¶y'de 3-1 yenerek ligde 3. sÄ±rada yer aldÄ±. Son haftalarda yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±yÄ± 2 haftadÄ±r devam ettiremeyen siyah beyazlÄ±lar ise 27 puanda kalarak puan tablosunda 4. sÄ±raya geriledi.Â  Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig'de gÃ¼ncel puan durumu ve haftanÄ±n kalan maÃ§larÄ±.

22 ARALIK SÃœPER LÄ°G PUAN TABLOSU

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Derbi sonrasÄ± SÃ¼per Ligde gÃ¼ncel puan durumu nasÄ±l ÅŸekillendi SÃ¼per Lig 16. hafta en son puan tablosu

HAFTANIN KALAN MAÃ‡LARI

23 AralÄ±k Pazartesi:

20.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli AtatÃ¼rk)

MAÃ‡ SONUÃ‡LARI

Antalyaspor 2-2 AnkaragÃ¼cÃ¼

Yeni Malatyaspor 0-2 Ã‡aykur Rizespor

KasÄ±mpaÅŸa 3-4 Gaziantep

GÃ¶ztepe 2-1 Galatasaray

GenÃ§lerbirliÄŸi 2-2 Sivasspor

Kayserispor 1-4 BaÅŸakÅŸehir

FenerbahÃ§e 3-1 BeÅŸiktaÅŸ

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