Derbi sonrası coşkulu karşılama
Derbi maçta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray’ı taraftarlar tesislerde coşkuyla karşıladı.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar takımını Florya Metin Oktay Tesislleri'nde coşkuyla karşıladı.
Derbi sonrası tesislerin önünde takımının gelişini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlara ara vermeden devam ederken, takım otobüsünün gelişi ile de meşaleleri yaktı. Çok sayıda taraftar uzun süre tezahüratlara devam ederken, takım otobüsü tesise güçlükle giriş yapabildi.
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