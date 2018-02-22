Derbi seferberliği
Futbolcuların maddi ve manevi yönden hazır olmaları için ne gerekirse yapılıyor.
Transfer taksitleri ve primler ödendi. Takımda kimsenin alacağı kalmadı.
Volkan Demirel’e, “rakip taraftarla asla diyaloğa girme” uyarısı yapıldı.
Aykut Kocaman, takımın saha içi lideri Giuliano’yu derbiye özel hazırlıyor
Yönetim, taraftarlarla bir araya geldi. Maçta F.Bahçe tribünleri tek ses olacak.
SON 2 haftada aldığı galibiyetlerle lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe’de, tüm gözler Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Sarı lacivertli yönetim ve teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcuların şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmaya her yönden hazır çıkmaları için büyük çaba sarf ediyor. Karşılaşmanın deplasmanda oynanacak olmasını dikkate alan sarı lacivertliler özel önlemler aldı. İşte o tedbirlerden bazıları:
FUTBOLCULARA ÖDEME DOPİNGİ
- FENERBAHÇE yönetimi, kritik derbi öncesi futbolculara para dopingi yaptı. Sarı lacivertli oyuncuların transfer taksitleri ve maç başı primleri dün itibariyle banka hesaplarına yatırıldı. Normal tarihinden bir hafta önce yapılan ödeme, oyuncuların moralini bir kat daha artırdı. Bugün itibariyle Fenerbahçeli futbolcuların hiçbir alacağı bulunmuyor.
VOLKAN’A ‘TRİBÜN’ UYARISI
- TEKNİK direktör Aykut Kocaman, takım kaptanı Volkan Demirel ile özel bir görüşme yaparak derbi maçtan beklentilerini anlattı. Tecrübeli kaleciye, ‘Beşiktaş taraftarlarından yoğun tepki görebilirsin’ uyarısında bulunan Kocaman, “Böyle büyük maçlarda başarının yolu sakin olmaktan geçer. Şartlar ne olursa olsun sinirlerimize hakim olmak zorundayız. Kontrolümüzü kaybetmemeliyiz. Rakip taraftarla hiçbir şekilde diyaloğa girmeni istemiyorum. Sadece maça odaklan” ifadelerini kullandı.
GİULİANO’YA DERBİDE ÖZEL GÖREV
- DERBİ maçın 11’ini belirleyen Aykut Kocaman, saha içi liderliğini Giuliano’ya verdi. 11 gol, 3 asist üreterek takımın en önemli hücum silahı olan Brezilyalı futbolcu, takımın beyni olacak ve atakları yönlendirecek. Koşu istatistiklerinde ilk sırada yer alan Giuliano derbide daha fazla sorumluluk alacak. Karşılaşmayı, Brezilya Milli Takımı yetkililerinin de izleyecek olması yıldız oyuncuyu daha da hırslandırıyor.
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