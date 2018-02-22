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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Türkiye’nin beklediği E-Spor oyun festivali başlıyor

Spor Arena
Ahmet ERCANLAR
22.02.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

Derbi seferberliği

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Futbolcuların maddi ve manevi yönden hazır olmaları için ne gerekirse yapılıyor.

Transfer taksitleri ve primler ödendi. Takımda kimsenin alacağı kalmadı.

Volkan Demirel’e, “rakip taraftarla asla diyaloğa girme” uyarısı yapıldı.

Aykut Kocaman, takımın saha içi lideri Giuliano’yu derbiye özel hazırlıyor

Yönetim, taraftarlarla bir araya geldi. Maçta F.Bahçe tribünleri tek ses olacak.

SON 2 haftada aldığı galibiyetlerle lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe’de, tüm gözler Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Sarı lacivertli yönetim ve teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcuların şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmaya her yönden hazır çıkmaları için büyük çaba sarf ediyor. Karşılaşmanın deplasmanda oynanacak olmasını dikkate alan sarı lacivertliler özel önlemler aldı. İşte o tedbirlerden bazıları:

FUTBOLCULARA ÖDEME DOPİNGİ

- FENERBAHÇE yönetimi, kritik derbi öncesi futbolculara para dopingi yaptı. Sarı lacivertli oyuncuların transfer taksitleri ve maç başı primleri dün itibariyle banka hesaplarına yatırıldı. Normal tarihinden bir hafta önce yapılan ödeme, oyuncuların moralini bir kat daha artırdı. Bugün itibariyle Fenerbahçeli futbolcuların hiçbir alacağı bulunmuyor.

VOLKAN’A ‘TRİBÜN’ UYARISI

- TEKNİK direktör Aykut Kocaman, takım kaptanı Volkan Demirel ile özel bir görüşme yaparak derbi maçtan beklentilerini anlattı. Tecrübeli kaleciye, ‘Beşiktaş taraftarlarından yoğun tepki görebilirsin’ uyarısında bulunan Kocaman, “Böyle büyük maçlarda başarının yolu sakin olmaktan geçer. Şartlar ne olursa olsun sinirlerimize hakim olmak zorundayız. Kontrolümüzü kaybetmemeliyiz. Rakip taraftarla hiçbir şekilde diyaloğa girmeni istemiyorum. Sadece maça odaklan” ifadelerini kullandı.

GİULİANO’YA DERBİDE ÖZEL GÖREV

- DERBİ maçın 11’ini belirleyen Aykut Kocaman, saha içi liderliğini Giuliano’ya verdi. 11 gol, 3 asist üreterek takımın en önemli hücum silahı olan Brezilyalı futbolcu, takımın beyni olacak ve atakları yönlendirecek. Koşu istatistiklerinde ilk sırada yer alan Giuliano derbide daha fazla sorumluluk alacak. Karşılaşmayı, Brezilya Milli Takımı yetkililerinin de izleyecek olması yıldız oyuncuyu daha da hırslandırıyor.

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