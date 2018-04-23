Derbi oranları açıklandı! Favori...
Herkesin gözü önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde! iddaa, derbi oranları açıkladı ve favoriyi Galatasaray olarak belirledi.
29 Nisan Pazar günü, saat 19:00'da başlayacak derbide 2,05 oranıyla Galatasaray favori gösterildi.
Beraberliğe 3,10 açıklanırken, Beşiktaş galibiyetine ise 2,55 oran verildi.
Son 6 derbide Beşiktaş, Galatasaray'a kaybetmezken, Galatasaray evindeki son 10 lig maçını kazandı.
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