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Derbi öncesinde 30 gözaltı

Derbi öncesinde taşkınlık yapan 30 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

DHA
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Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi 30 Siyah-beyazlı taraftar gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, passolig'i olmayan, taşkınlık yapan ve alkollü oldukları tespit edilen 30 Beşiktaş taraftarını gözaltına alarak, stada girişlerini engelledi.

TARAFTARLAR BALON UÇURDU

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesi kendilerine ayrılan tribünden balon uçurdu.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak maç öncesi taraftarların Hello Kitty balonları uçurması renkli görüntülere sahne oldu.

FenerbahçeBeşiktaşGözaltı
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