Derbi öncesi Mitroglou sıkıntısı...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi tesislerde kampa girdi.
Mitroglou'nun tedavisine başlandı
Öte yandan antrenmanda sakatlanan Kostantinos Mitroglou’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Yunun oyuncu günü tedaviyle geçirdi.
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