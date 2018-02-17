Derbi öncesi gövde gösterisi
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Giuliano (20. dakikada ve 60 dakikada) ve Fernandao (27. dakikada) kaydetti. Fenerbahçe bu skorla 44 puana yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı. Aykut Kocaman'ın ekibi ligde bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk , Ali Saygın Ögel , Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Kameni , Isla , Neustadter , Neto , Hasan Ali , Mehmet Topal , Josef de Souza , Valbuena , Giuliano (Dirar dk. 70 ), Aatif (Alper dk 70 ), Fernandao (Eljif dk. 90+1 ?)
Yedekler: Erten, Ahmet Oytun, Mehmet Ekici, Şener, Muhammed, Oğuz Kağan, Serhat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Aytemiz Alanyaspor: Remy , Gassama , Tzavellas , Barış , Nsakala , Fofana (Taha dk. 46 ), Villafanez , Efecan (Wanderson dk. 85 ?), Emre Akbaba , Fernandes (Filipe dk. 75 ), Douglas
Yedekler: Ufuk, Cenk Ahmet, Birol, Emre Nefiz, Maniatis
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Giuliano (dk. 20 ve 60 pen.), Fernandao (dk. 27) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Hasan Ali (Fenerbahçe)
MAÇ NOTLARI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında takımını iki değişiklik yaparak sahaya sürdü.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, geçen hafta Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ilk 11'inde, biri zorunlu olmak üzere iki değişiklik yaptı.
Kocaman, bağırsak enfeksiyonu geçiren Volkan Demirel'in yerine kalede Carlos Kameni'yi oynatırken, yedek oturttuğu Nabil Dirar'ın formasını ise Mathieu Valbuena'ya verdi.
- Volkan Demirel son anda kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Süper Lig'de son 11 maçta da kaleye geçen Volkan, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemedi. Volkan'ın yerine kaleyi Kamerunlu file bekçisi Kameni korudu. Kameni, Süper Lig'de 11 maç sonra kaleye geçti.
- Soldado da kadroda yok
Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado da kadroda yer almadı. Soldado'nun ağrıları olduğu için maç kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi. Öte yandan, sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Vincent Janssen ve hazır olmayan İsmail Köybaşı da kadroya alınmadı.
- Valbuena ilk 11'e döndü
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, ligde bir maçlık aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında yedekler arasında oturan ve oyuna giremeyen Valbuena, Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya çıktı.
- Dirar ilk kez yedek
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Kocaman, Faslı futbolcusu Dirar'ı bir lig maçında ilk kez yedek bıraktı. Sakat olduğu için Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında kadroda yer almayan Dirar, Süper Lig'de 19 karşılaşmada da ilk 11'de forma giymişti.
- Kulübe genç oyuncular ağırlıklı
Fenerbahçe'de sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle yedek kulübesinde 5 genç oyuncu yer aldı. Kulübede genç takım kalecisi Ahmet Oytun Özdoğan, Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot ve Eljif Elmas da oturdu. Bu isimlerin dışında sarı-lacivertlilerin kulübesini üçüncü kaleci Erten Ersu ile Alper Potuk, Mehmet Ekici, Dirar, Şener Özbayraklı oluşturdu. Yedek kulübesinde stoper ve santrfor oyuncusu olmaması ise dikkati çekti.
- Taraftarın ilgisi arttı
Fenerbahçeli taraftarların, önceki maçlara göre karşılaşmaya ilgisi büyük oldu. Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenerek şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koyan sarı-lacivertlileri, taraftarı yalnız bırakmadı. Ülker Stadı'nda takımlarına destek veren yaklaşık 40 bin Fenerbahçeli taraftar, maç öncesi şampiyonluk tezahüratları yaparak futbolculara moral verdi. Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'un 50 kadar taraftarı da kendileri için ayrılan deplasman tribününde takımlarını destekledi.
- Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Tribünlerdeki taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar" şeklinde bağırdı. Tribünlerde "Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğimizi Yanındayız", Kahramanlar Can Verir, Yurdu Yaşatmak İçin" gibi birçok pankart açıldı. Ayrıca tribünde "Çocuk istismarına, teröre idam." pankartı da yer aldı.
- Hikmet Karaman'da iki değişiklik
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, geçen haftaki Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Karaman, sarı kart cezalısı Welinton Souza Silva ile sakatlığı bulunan Isaac Sackey'in yerine Barış Başdaş ile Mamadou Fofana'ya şans tanıdı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Villafanez’in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Kameni gole izin vermedi.
20. dakikada Valbuena’nın pasında topla buluşan Giuliano, karşı karşıya kaldığı pozisyonda önce kaleciyi çalımladı, ardından topu ağlara gönderdi. 1-0
23. dakikada Douglas, Fernandes’le yaptığı paslaşmanın ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kayarak yaptığı vuruşta Kameni başarılıydı.
26. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada yine Fernandes kafayla indirdi. Douglas’ın kafa vuruşunda Kameni topa sahip oldu.
27. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Aatif topla ceza sahası içine girip kale sahası içinde müsait pozisyondaki Fernandao’ya pasını aktardı. Bu futbolcu topu ağlara buluşturdu. 2-0
34. dakikada Nsakala’nın soldan ceza sahasına yaptığı ortada Fernandes yükselip kafayı vurdu, yine Kameni’yi geçemedi.
40. dakikada Hasan Ali’nin yerden ortasında Fernandao dokundu, top Mehmet Topal’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda direkten dönen topa Fernandao vurdu ancak üstten auta yolladı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağdan ceza sahası içine giren Isla, arka direkteki Fernandao’yu gördü. Savunmadan seken topa Brezilyalı futbolcu sert bir şut çekerken, Tzavellas, çizgi üzerinde gole izin vermedi.
57. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Neustadter kafayla Josef de Souza’ya indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.
58. dakikada orta sahada topla buluşan Aatif, 4 rakibinden sıyrılarak ceza sahası önüne kadar gelip şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı.
59. dakikada Aatif’ın pasıyla topla buluşan Josef de Souza rakibinden sıyrılıp şutunu çekmek isterken yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
60. dakikada Josef de Souza’nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışında topun başına Giuliano geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 3-0
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