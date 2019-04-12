Derbi öncesi flaş sözler: Kaç kişi Türk...

Efsane Can Bartu'nun vefatının birkaç gün öncesinde, telefon aracılığıyla ulaştığımız Prekazi, eski derbilerden günlük yaşnatımıza ve Yugoslavya'ya kadar pek çok konuya değindi.

Cevad Prekazi'nin sözlerinden satırbaşları şu şekilde oldu...

"ESKİDEN NEFRET, ART NİYET VE KÖTÜLÜK YOKTU"

* Sizin zamanınızda futbol ortamı ve Fenerbahçe-Galatasaray derbileri nasıldı? Oyuncular arasındaki diyalog kuvvetli miydi?

- Benim Türkiye'de oynadığım dönemde de derbilerde büyük rekabet vardı. Sahada tartışma, atışma, her şey olabilirdi ama maç bitince saha dışında her şey normal akışına geri dönerdi. Derbide kazanmayı herkes istiyordu. Zaten Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kimi getirirseniz getirin, sadece ve sadece kazanmak ister. Bu çok doğaldır.

- Fakat biz futbolcular olarak maçtan önce ve maçtan sonraki günlerde birlikte kahve içip, sohbet edip, bolca zaman geçirirdik. Her şeyin önünde saygı ve sevgi vardı. Hiçbir zaman kötülük ve art niyet olmadı. Maç başladıktan sonra 'kimse kimseyi tanımazdı' ama yine de nefret yoktu.

"İNSANLARIN BİRBİRLERİNE GÜVENEBİLDİĞİ ZAMANLARDI..."

* Can Bartu ve Metin Oktay, Galatasaraylı efsanenin jübilesinde formalarını değiştirmişti. Eskiden insanlar futbola daha içten bağlıymış sanki... Bu durumun size göre sebebi neydi?

- Geçmişte taraftarlar kendi futbolcularını, yerli yıldızlarını izlemek için hevesle stada giderdi. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 11'lerinde kaç kişi Türk bunlara bakar mısınız? Ve kim onları daha önce gerçekten hissetmiş? Bunları bilemiyorum...

- Futbolda kültür seviyesi eskiden çok yüksekti. Can Bartu, Metin Oktay zamanlarında saygı da sevgi de en üst düzeydeydi. İyi niyetliydi herkes... İnsanlar birbirine güveniyordu. Şimdiki dönemi tam anlamıyla bilemiyorum, çünkü yaşayıp şahit olup yorum yapmak daha doğru olurdu.

"ŞİMDİ DÜNYADA PARAN VARSA VARSIN, YOKSA YOKSUN!"*

"Saygı, sevgi ve güven" dediniz. Maalesef bu devirde kulağa uzak gelen erdemler bunlar... Peki bu bağlamda, zihninizde oluşturduğunuz 'doğru insan' profili nedir?

- Günümüzde dünyada paran varsa varsın, yoksa yoksun! Materyalizm oldu her şey... Benim için iki tür insan var; iyi insan ve kötü insan... Kalbinden, içinden, beyninden insanlık gelecek. Bu bir ruhtur... Bir insan kimden, nereden gelmiş... İnanıyor mu, inanmıyor mu... Siyahi mi, yeşil mi, sarı mı! Bunlar boş. Hepimiz beraber, aynı dalgalarla mücadele ediyoruz hayatta...

- Bir insan daima aynı olmalı... Parası ve maddi gücü varken de yokken de... Herkes hayatta yavaş yavaş ve sağlam ilerlemeli, başkasının üzerine basarak değil. Makam ve mevki alınca insanlara başka gözlerle bakmayacaksın, çünkü herkesin iki gözü var!

"KİMSENİN KİMSEYE SAYGISI KALMADI..."

* Yugoslavya döneminde spor kültürü halka nasıl bu kadar başarılı şekilde empoze edilmişti? O günleri anlatabilir misiniz biraz?

- Bizde o dönem neredeyse her şey bedavaydı. Sporu çok seviyorduk ve bu bir devlet politikasıydı. Ben jimnastik yaptım, basketbol oynadım, futbol oynadım. Çocukluğunuzdan itibaren neredeyse her gün sporla büyüyorsunuz, huzurlu da bir ortamı vardı ülkenin... Şimdi bırakın eski Yugoslavya'yı, dünyanın hiçbir yerinde kimsenin kimseye saygısı yok.

- Dünya artık farklı ve üzücü bir duruma geldi, hiç beğenmiyorum ama yaşıyoruz işte... Üzülüyoruz. Gençlerin de suçu yok ki... Bakıldığı zaman dünyanın her yerinde devlet politikası gereği insanların öncelikli ihtiyaçları her şeyin önünde tutulmalıdır.

"EĞİTİM VE SAĞLIKTA HERKESE ÜCRETSİZ HİZMET VERMEK İSTERDİM"

* Dünya üzerinde herhangi bir şeyi global olarak değiştirebilseniz bu ne veya neler olurdu?

- Eğitim hayatlarının en başından sonuna dek herkese bedava okul imkanı verirdim. Hastanelerde yapılan tedavileri ve ilaçları da bedava hizmete sunardım. Özellikle çocuklar için... Şimdi dünyada maalesef en büyük mafyalardan biri ilaç mafyası... Gördüklerim beni hakikaten kahrediyor.

- İnsanlar ne iş yaparsa yapsın iyi bir bireyse, o işi sever ve usta olur. Eğer iyi insan değilse, sırf parayı ve maddiyatı düşünür... Kötü insanlarla yola çıkarsan, arkanı çevirdiğin an sırtından bıçaklarlar. Çünkü her şey menfaat olmuş artık... Öncelikle çıkarları ve bencilliği bir kenara bırakmak gerektiğine inanıyorum. O kadar...