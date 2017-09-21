Derbi öncesi flaş gelişme! Volkan Demirel kararı...

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Alanyaspor deplasmanında Carlos Kameni'yi ilk 11'de oynatınca Beşiktaş derbisi öncesi kaleci tercihi merak konusu olmuştu... Samandıra'dan gelen son bilgilere göre Kocaman kararını verdi.
KAMENİ FORMDA AMA...
Başarılı hoca, Kameni'nin performansından memnun olsa da Beşiktaş maçında kaleyi Volkan Demirel'e teslim edecek. Kocaman, Kadıköy'de hem Beşiktaş hem de Galatasaray karşısında yenilgi yüzü görmeyen Volkan'ın tecrübesiyle takıma derbide önemli katkı yapacağını düşünüyor. (Takvim)