Derbi öncesi flaş gelişme! Serdar Aziz...
Galatasaray derbisinin 11’i için 8 ismi kafasında belirleyen Ersun Yanal, 3 pozisyonu ise bu akşam netleştirecek. Volkan, Isla, Skrtel, Hasan Ali, Topal, Tolgay, Dirar, Soldado’nun yeri garanti gibi. Kalan 3 forma için 6 oyuncu arasında rekabet var.
Solda Moses ve Valbuena yarışıyor
Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal, sol kanat için henüz son kararını verebilmiş değil. Tecrübeli çalıştırıcı, Moses ile Valbuena arasında bir tercih yapacak. Moses’in hızına, Valbuena’nın da tekniğine güvenen Yanal, seçimini bugün takım kampa girmeden önce netleştirecek.
Ancak Moses’in son maçtaki kötü performansı nedeniyle ibre Valbuena’dan yana.
Hücum planında Zajc bir adım önde
Orta sahada da özellikle iki isim arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Jailson ile Zajc arasında bir tercih yapmakta zorlanan Yanal, kararını hücum veya savunma planına göre verecek. Jailson ile başlaması durumunda defansif bir kadro olacağını düşünen tecrübeli hoca, seçimini ofansif futboldan yana verirse, Zajc sahada olacak. Gelen son bilgilere göre, Zajc bir adım önde.
Serdar ve Sadık’ın forma savaşı
Yanal’ın karar veremediği bölgelerden biri de stoper. Skrtel’in savunmadaki yeri garanti. Ancak Sadık ile Serdar Aziz arasındaki forma savaşı sürüyor. Sakatlıktan sonra eski formundan uzak kalan Sadık’ın idmanlardaki yüksek performansı, Yanal’ın kafasını karıştırıyor. Serdar Aziz şimdilik forma yakın fakat son karar bugün verilecek.
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