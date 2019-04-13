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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
13.04.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Derbi öncesi flaş gelişme! Serdar Aziz...

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Derbi öncesi flaş gelişme! Serdar Aziz...

Galatasaray derbisinin 11’i için 8 ismi kafasında belirleyen Ersun Yanal, 3 pozisyonu ise bu akşam netleştirecek. Volkan, Isla, Skrtel, Hasan Ali, Topal, Tolgay, Dirar, Soldado’nun yeri garanti gibi. Kalan 3 forma için 6 oyuncu arasında rekabet var.

Solda Moses ve Valbuena yarışıyor

Fenerbahçe'nin teknik patronu Ersun Yanal, sol kanat için henüz son kararını verebilmiş değil. Tecrübeli çalıştırıcı, Moses ile Valbuena arasında bir tercih yapacak. Moses’in hızına, Valbuena’nın da tekniğine güvenen Yanal, seçimini bugün takım kampa girmeden önce netleştirecek.

Ancak Moses’in son maçtaki kötü performansı nedeniyle ibre Valbuena’dan yana.

Hücum planında Zajc bir adım önde
Orta sahada da özellikle iki isim arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Jailson ile Zajc arasında bir tercih yapmakta zorlanan Yanal, kararını hücum veya savunma planına göre verecek. Jailson ile başlaması durumunda defansif bir kadro olacağını düşünen tecrübeli hoca, seçimini ofansif futboldan yana verirse, Zajc sahada olacak. Gelen son bilgilere göre, Zajc bir adım önde.

Serdar ve Sadık’ın forma savaşı
Yanal’ın karar veremediği bölgelerden biri de stoper. Skrtel’in savunmadaki yeri garanti. Ancak Sadık ile Serdar Aziz arasındaki forma savaşı sürüyor. Sakatlıktan sonra eski formundan uzak kalan Sadık’ın idmanlardaki yüksek performansı, Yanal’ın kafasını karıştırıyor. Serdar Aziz şimdilik forma yakın fakat son karar bugün verilecek.

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Derbi öncesi flaş gelişme Serdar Aziz...

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