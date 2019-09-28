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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç
28.09.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye 2 iyi, 1 kötü haber!

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Derbi öncesi Fenerbahçe'ye 2 iyi, 1 kötü haber!

Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

28 Eylül'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan her iki takım 3 puan için kıyasıya bir mücadele verecek. Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sona ererken Galatasaray maçında yer alacak ve alamayacak isimler ise netlik kazandı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde derbiye hazır hale gelen Fenerbahçe'ye 1 futbolcusundan kötü 2 futbolcusundan da iyi haber geldi. Kritik derbi öncesi Galatasaray'da herhangi bir eksik bulunmazken Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyuncuların durumları merak ediliyordu.

Ankaragücü maçında bileğinden sakatlanan Garry Rodrigues'in derbide oynama şansı bulunmuyordu.

MOSES'TAN KÖTÜ HABER!

Rodrigues'in yokluğunda sol kanatta Victor Moses'ı kullanmayı düşünen Ersun Yanal'a Nijeryalı oyuncudan kötü haber geldi.Victor Moses, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesi yaptığı son idmana katılmazken kritik maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.

HASAN ALİ VE ISLA MÜJDESİ

Rodrigues ve Moses'tan kötü haber alan Fenerbahçe'ye kritik derbi öncesi Hasan Ali Kaldırım ve Isla'dan ise müjdeli haber geldi. Bir süredir takımdan ayrı kalan iki futbolcu, derbi öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın insiyatifine göre, iki futbolcunun derbide forma giyip giymeyeceği belli olacak.

 

 

 

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