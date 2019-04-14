Derbi öncesi dostluk rüzgarı! Volkan ve Muslera...
Fenerbahçe kalecileri Volkan Demirel ve Harun Tekin ısınmaya üzerinde efsane Can Bartu’nun fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Kaleci Volkan Demirel ısınmaya başlamadan önce Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın yanına gidip sarıldı ve ikili birbirine başarı diledi.
Yanal’ın derbi tercihleri...
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde Ankaragücü maçı kadrosuna göre 1’i zorunlu 3 değişikliğe imza attı.
Kart cezalısı olan Mehmet Ekici’nin yerine Elif Elmas’a görev veren Yanal, Dirar’ı Isla yerine sağ beke çekti. Kanatta ise Valbuena’yı ilk 11’de değerlendirdi.
Kalede eldivenleri derbilerin tecrübeli ismi Volkan Demirel’e teslim etmesi beklenen Yanal, Ankaragücü maçında görev verdiği Harun’u sahaya sürdü.
Binlerce bayrak dağıtıldı
ÜLKER Stadyumu’nda Migros, Maraton ve Fenerium tribünlerine binlerce sarı lacivertli bayrak dağıtıldı. Fenerbahçeli taraftarlar 1.5 saat öncesinden tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.
Türk Telekom tribününde ise geçtiğimiz günlerde vefat eden Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için bir pankart açıldı. Maraton tribününe ise kulüp tarafından sarı-lacivert parlak dövizler bırakıldı.
Deplasman tribününde ekstra hoparlör yok
FENERBAHÇE Ülker Stadyumu’nda Galatasaraylı taraftarların bulunduğu deplasman tribününde geçtiğimiz sezonlara göre bir değişiklik vardı. Sarı lacivertli yönetim, tribün ve çevresine ekstra hoparlör koymadı.
Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbide de Galatasaray yönetimi bu tarz bir uygulamaya gitmemişti.
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