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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.04.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Derbi öncesi dostluk rüzgarı! Volkan ve Muslera...

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Derbi öncesi dostluk rüzgarı! Volkan ve Muslera...

Fenerbahçe kalecileri Volkan Demirel ve Harun Tekin ısınmaya üzerinde efsane Can Bartu’nun fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Kaleci Volkan Demirel ısınmaya başlamadan önce Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın yanına gidip sarıldı ve ikili birbirine başarı diledi.

Yanal’ın derbi tercihleri...

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde Ankaragücü maçı kadrosuna göre 1’i zorunlu 3 değişikliğe imza attı.
Kart cezalısı olan Mehmet Ekici’nin yerine Elif Elmas’a görev veren Yanal, Dirar’ı Isla yerine sağ beke çekti. Kanatta ise Valbuena’yı ilk 11’de değerlendirdi.

Kalede eldivenleri derbilerin tecrübeli ismi Volkan Demirel’e teslim etmesi beklenen Yanal, Ankaragücü maçında görev verdiği Harun’u sahaya sürdü.

Binlerce bayrak dağıtıldı

ÜLKER Stadyumu’nda Migros, Maraton ve Fenerium tribünlerine binlerce sarı lacivertli bayrak dağıtıldı. Fenerbahçeli taraftarlar 1.5 saat öncesinden tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Türk Telekom tribününde ise geçtiğimiz günlerde vefat eden Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için bir pankart açıldı. Maraton tribününe ise kulüp tarafından sarı-lacivert parlak dövizler bırakıldı.

Deplasman tribününde ekstra hoparlör yok

FENERBAHÇE Ülker Stadyumu’nda Galatasaraylı taraftarların bulunduğu deplasman tribününde geçtiğimiz sezonlara göre bir değişiklik vardı. Sarı lacivertli yönetim, tribün ve çevresine ekstra hoparlör koymadı.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbide de Galatasaray yönetimi bu tarz bir uygulamaya gitmemişti.

Galatasaraylı taraftarların derbi yolcuğu...Sarı-kırmızılı taraftarlar Tütk Telekom Stadyumu'nda toplandıktan sonra, otobüslerle Kadıköy Ülker Stadyumu için yola çıktı. Taraftarları Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi yolcu etti. Taraftarlar yoğun güvenlik önleriyle Kadıköy Ülker Stadyumu'na ulaştı...
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