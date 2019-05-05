Derbi öncesi dev prim!
Fatih hocanın, takım Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girmeden önce, derbi primini oyunculara açıkladığı bildirildi.
Buna göre Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı bugün Türk Telekom Stadı’ndaki mücadelede mağlup etmesi halinde, Sarı-Kırmızılı yönetim tüm takıma 2 milyon Lira prim ödemesi yapacak.
Türk Telekom Sarı-Kırmızı!
Ligin kaderini belirleyecek kritik derbiye ev sahipliği yapacak Türk Telekom Stadyumu, Sarı-Kırmızı renklere büründü. Kulübün resmi sosyal medya hesabından da Türk Telekom Stadyumu’nun son görüntüsü paylaşılırken, ‘Sen sarı ile kırmızı! Kalbimizin yıldızı... Şampiyon ol Cim Bom Bom!’ ifadelerine yer verildi.
Kombinelilere devir mesajı
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak tarihi derbinin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Sarı-Kırmızılılar, 52 bin kişinin bugün tribünde olmasını bekliyor. Ancak maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinin, koltuklarda boşluk yaratmaması için, biletlerini bir maçlığına devretmeleri isteniyor. Yönetimin yayınladığı mesajda, derbide kombinesini devredenlere, bir sonraki satışta indirim yapılacağı belirtildi.
CimBom’un derbi hasreti
Galatasaray’ın 2018-2019 sezonunda derbi galibiyeti bulunmuyor. Aslan, bu sezon 2 kez Fenerbahçe ve 1 kez de Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Cim Bom, Sarı-Lacivertliler ile içeride 2-2, deplasmanda da 1-1 berabere kaldı, Vodafone Park’ta karşılaştığı Siyah-Beyazlılar’a da 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, en son derbi galibiyetini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek elde etmişti.
Terim farkı
Fatih Terim’li Galatasaray Türk Telekom’da taraftarına sadece 1 kez derbi mağlubiyeti yaşattı! 22 Nisan 2012’de Fenerbahçe’ye 2-1 kaybetti. Diğer 7 derbiden 5 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.
Seriye devam
Galatasaray kendi sahasında çıktığı son 34 lig maçında da mağlup olmadı. Cim Bom’un bu süreçte 29 galibiyet, 5 beraberliği var. Aslan seriyi bugünkü derbide galibiyetle taçlandırmak istiyor.
En son Kartal
Cim Bom’u Süper Lig’de en son mağlup eden takım Beşiktaş’tı. Galatasaray, ilk yarıda Vodafone Park’ta oynanan derbinin ardından çıktığı 15 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.
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