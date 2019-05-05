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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
05.05.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Derbi öncesi dev prim!

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Derbi öncesi dev prim!

Fatih hocanın, takım Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girmeden önce, derbi primini oyunculara açıkladığı bildirildi.

Buna göre Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı bugün Türk Telekom Stadı’ndaki mücadelede mağlup etmesi halinde, Sarı-Kırmızılı yönetim tüm takıma 2 milyon Lira prim ödemesi yapacak.

Türk Telekom Sarı-Kırmızı!

Ligin kaderini belirleyecek kritik derbiye ev sahipliği yapacak Türk Telekom Stadyumu, Sarı-Kırmızı renklere büründü. Kulübün resmi sosyal medya hesabından da Türk Telekom Stadyumu’nun son görüntüsü paylaşılırken, ‘Sen sarı ile kırmızı! Kalbimizin yıldızı... Şampiyon ol Cim Bom Bom!’ ifadelerine yer verildi.

İşte Terimin derbi konuşması
İşte Terim'in derbi konuşması!

Kombinelilere devir mesajı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak tarihi derbinin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Sarı-Kırmızılılar, 52 bin kişinin bugün tribünde olmasını bekliyor. Ancak maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinin, koltuklarda boşluk yaratmaması için, biletlerini bir maçlığına devretmeleri isteniyor. Yönetimin yayınladığı mesajda, derbide kombinesini devredenlere, bir sonraki satışta indirim yapılacağı belirtildi.

Derbi öncesi dev prim

CimBom’un derbi hasreti

Galatasaray’ın 2018-2019 sezonunda derbi galibiyeti bulunmuyor. Aslan, bu sezon 2 kez Fenerbahçe ve 1 kez de Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Cim Bom, Sarı-Lacivertliler ile içeride 2-2, deplasmanda da 1-1 berabere kaldı, Vodafone Park’ta karşılaştığı Siyah-Beyazlılar’a da 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, en son derbi galibiyetini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek elde etmişti.

Terim farkı

Fatih Terim’li Galatasaray Türk Telekom’da taraftarına sadece 1 kez derbi mağlubiyeti yaşattı! 22 Nisan 2012’de Fenerbahçe’ye 2-1 kaybetti. Diğer 7 derbiden 5 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

Seriye devam

Galatasaray kendi sahasında çıktığı son 34 lig maçında da mağlup olmadı. Cim Bom’un bu süreçte 29 galibiyet, 5 beraberliği var. Aslan seriyi bugünkü derbide galibiyetle taçlandırmak istiyor.

En son Kartal

Cim Bom’u Süper Lig’de en son mağlup eden takım Beşiktaş’tı. Galatasaray, ilk yarıda Vodafone Park’ta oynanan derbinin ardından çıktığı 15 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçta kazanan kupanın kulpunu tutacak!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. (Sponsorlu içerik)
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