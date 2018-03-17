Derbi öncesi Denizli'den çarpıcı açıklamalar

G.Saray 19 yıldır kazanamıyor. Bu kez dengeler değişir mi? Değişmesi açısından önemli faktörler nelerdir?

Bu seriyi yaşamayan 8-9 futbolcu var G.Saray’da. Bu avantaj olarak değerlendirilebilir. Burada üç sonuçtan ikisi G.Saray, biri F.Bahçe için geçerli. Fenerbahçe yarışta kalmak istiyorsa sadece kazanmak mecburiyetinde. Kazanamazsa büyük bir avantajını kaybeder. Galatasaray’ın böyle bir sorunu yok. Dolayasıyla daha rahat olması gereken taraf Galatasaray. Ancak anlık olaylar her şeyi anında değiştirebilir. Yine de saha avantajı Fenerbahçe’den yana dersek yanlış olmaz. Fenerbahçe’nin riske ihtiyacı var. Bunu ne zaman kullanır onu da Aykut Hoca başlayacağı ve bitireceği isimlerle tayin edecektir.

Kazanmak zorunda olan F.Bahçe’nin bunu başarma gücü var mı? Psikolojik üstünlük yetecek mi?

İki takımın da şu andaki durumlarına baktığımızda, form grafiği olarak, Fenerbahçe, Galatasaray’ın gerisinde bulunuyor. Bundan evvelki tribün görüntüleri derbide de devam ederse Fenerbahçe’nin işi daha da zorlaşabilir. Takım, kendisine güven duyulan ve inanılan hissini yaşamazsa derbi Fenerbahçe adına güçleşebilir. Galatasaray ise, derbiyi kaybetmediği takdirde liderliğini devam ettirecek ve ondan sonra da en önemli rakiplerinden biri olan Beşiktaş ile kendi evinde oynayacak. Beraberlik, Galatasaray’ın çok şey kaybedeceği bir sonuç olmaz.

Galatasaray’da da Mariano yok. Galatasaray’ı nasıl etkiler? Onun yerine sizce kim oynamalı?

Mariano’nun yokluğunda Fatih Terim’in elinde iki alternatifi bulunuyor. Önceliği Martin Linnes gibi gözüküyor. Ama Denayer’i yapabilir mi? Bence bu da ihtimal dahilinde. Üçüncü bir isim yok gibi. Her şeye rağmen Mariano’nun olmaması bence bir dezavantaj. Fatih Hoca, savunma önündeyse Fernando tercihini kullanır diye düşünüyorum. Belki Fernando-Donk da yapar. O da ihtimal dahilinde ancak Selçuk İnan bir takım lideri olarak büyük ihtimalle sahada olacaktır.

Bugünkü kritik derbinin iki taraf açısından da kader adamları hangi futbolcular olur sizce?

1- Bu maçın sonucunu iki takımın kanatları belirleyecek. Önlü arkalı

kanatlar belirleyecek.

2- Sabır belirleyecek.

3- Doğru tercihler belirleyecek. Vuruşlar, asistler ve müdahalelerdir bu tercihler.

4- Ve tüm bunların hemen yanında bir de hava topları etken olacak. İki takımın da hava toplarından canlarının yanma oranı yüksek bir ihtimal. Kilit oyunculara gelince; G.Saray’da Rodrigues, Muslera ve Feghouli. Sinan faktörü de unutulmasın. F.Bahçe’deyse Volkan, Giuliano ve ne kadar oynarsa Valbuena ve Fernandao

Tartışılan isim Valbuena ilk 11’de oynar mı, oynamaz mı? Oynarsa nasıl katkı yapar, oynamazsa F.Bahçe’yi nasıl etkiler?

Aykut Hoca maça Valbuena ile başlar. Çünkü Fransız oyuncu ile başlanması tribün atmosferini olumlu etkiler. Onunla başlanması Fenerbahçe’nin oyuna bakış açısını da ortaya koyar ki Valbuena sarı lacivertliler adına artı bir puan olur. Ancak hoca oynatır mı oynatmaz mı, ben onu bilemem. Valbuena’nın

son Evkur Yeni Malatyaspor maçında kulübedeki vücut dili, ruh halini net bir şekilde gösteriyordu: Mutsuz. Böyle bir derbide Valbuena oynarsa belki de bütün bir sezonun unutulmasını gerektirecek bir futbol ortaya koymak mecburiyetinde kendini hissedebilir. Bu da Fenerbahçe adına bugünkü derbide önemli bir avantaj olur. Ancak Valbuena kenarda kalır ve sonradan oyuna girerse biraz soru işareti olur.