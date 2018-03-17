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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriDerbi öncesi Denizli'den çarpıcı açıklamalar
Futbol Derbi öncesi Denizli'den çarpıcı açıklamalar
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Futbol
17.03.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Derbi öncesi Denizli'den çarpıcı açıklamalar

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Derbi öncesi Denizli'den çarpıcı açıklamalar

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ligin 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Arslan'ın sorularını yanıtladı.

G.Saray 19 yıldır kazanamıyor. Bu kez dengeler değişir mi? Değişmesi açısından önemli faktörler nelerdir?

Bu seriyi yaşamayan 8-9 futbolcu var G.Saray’da. Bu avantaj olarak değerlendirilebilir. Burada üç sonuçtan ikisi G.Saray, biri F.Bahçe için geçerli. Fenerbahçe yarışta kalmak istiyorsa sadece kazanmak mecburiyetinde. Kazanamazsa büyük bir avantajını kaybeder. Galatasaray’ın böyle bir sorunu yok. Dolayasıyla daha rahat olması gereken taraf Galatasaray. Ancak anlık olaylar her şeyi anında değiştirebilir. Yine de saha avantajı Fenerbahçe’den yana dersek yanlış olmaz. Fenerbahçe’nin riske ihtiyacı var. Bunu ne zaman kullanır onu da Aykut Hoca başlayacağı ve bitireceği isimlerle tayin edecektir.

Kazanmak zorunda olan F.Bahçe’nin bunu başarma gücü var mı? Psikolojik üstünlük yetecek mi?

İki takımın da şu andaki durumlarına baktığımızda, form grafiği olarak, Fenerbahçe, Galatasaray’ın gerisinde bulunuyor. Bundan evvelki tribün görüntüleri derbide de devam ederse Fenerbahçe’nin işi daha da zorlaşabilir. Takım, kendisine güven duyulan ve inanılan hissini yaşamazsa derbi Fenerbahçe adına güçleşebilir. Galatasaray ise, derbiyi kaybetmediği takdirde liderliğini devam ettirecek ve ondan sonra da en önemli rakiplerinden biri olan Beşiktaş ile kendi evinde oynayacak. Beraberlik, Galatasaray’ın çok şey kaybedeceği bir sonuç olmaz.

Galatasaray’da da Mariano yok. Galatasaray’ı nasıl etkiler? Onun yerine sizce kim oynamalı?

Mariano’nun yokluğunda Fatih Terim’in elinde iki alternatifi bulunuyor. Önceliği Martin Linnes gibi gözüküyor. Ama Denayer’i yapabilir mi? Bence bu da ihtimal dahilinde. Üçüncü bir isim yok gibi. Her şeye rağmen Mariano’nun olmaması bence bir dezavantaj. Fatih Hoca, savunma önündeyse Fernando tercihini kullanır diye düşünüyorum. Belki Fernando-Donk da yapar. O da ihtimal dahilinde ancak Selçuk İnan bir takım lideri olarak büyük ihtimalle sahada olacaktır.

Bugünkü kritik derbinin iki taraf açısından da kader adamları hangi futbolcular olur sizce?

1- Bu maçın sonucunu iki takımın kanatları belirleyecek. Önlü arkalı
kanatlar belirleyecek.

2- Sabır belirleyecek.

3- Doğru tercihler belirleyecek. Vuruşlar, asistler ve müdahalelerdir bu tercihler.

4- Ve tüm bunların hemen yanında bir de hava topları etken olacak. İki takımın da hava toplarından canlarının yanma oranı yüksek bir ihtimal. Kilit oyunculara gelince; G.Saray’da Rodrigues, Muslera ve Feghouli. Sinan faktörü de unutulmasın. F.Bahçe’deyse Volkan, Giuliano ve ne kadar oynarsa Valbuena ve Fernandao

Tartışılan isim Valbuena ilk 11’de oynar mı, oynamaz mı? Oynarsa nasıl katkı yapar, oynamazsa F.Bahçe’yi nasıl etkiler?

Aykut Hoca maça Valbuena ile başlar. Çünkü Fransız oyuncu ile başlanması tribün atmosferini olumlu etkiler. Onunla başlanması Fenerbahçe’nin oyuna bakış açısını da ortaya koyar ki Valbuena sarı lacivertliler adına artı bir puan olur. Ancak hoca oynatır mı oynatmaz mı, ben onu bilemem. Valbuena’nın
son Evkur Yeni Malatyaspor maçında kulübedeki vücut dili, ruh halini net bir şekilde gösteriyordu: Mutsuz. Böyle bir derbide Valbuena oynarsa belki de bütün bir sezonun unutulmasını gerektirecek bir futbol ortaya koymak mecburiyetinde kendini hissedebilir. Bu da Fenerbahçe adına bugünkü derbide önemli bir avantaj olur. Ancak Valbuena kenarda kalır ve sonradan oyuna girerse biraz soru işareti olur.

 

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