Derbi öncesi bir ilk! Orman ve Koç...
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi, başkanlar Orman ve Koç bir araya gelecek. İki kulübün televizyonları bu buluşmayı ortak olarak canlı yayımlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi tarihi bir ilk gerçekleşiyor.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yarın 15.00'te Vodafone Stadyumu'nda bir araya gelecek ve bu program iki kulüp televizyonundan ortak yayınlanacak.
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