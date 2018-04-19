Derbi öncesi 3 gözaltı!
Kadıköy'e gelen Beşiktaşlı taraftarlardan 3'ünün gözaltına alındığı kaydedildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarı Ülker Stadı'na geldi.
Vodafone Park'ın önünde toplanan 2 bin 160 siyah-beyazlı taraftar, polis eşliğinde Ülker Stadı'na vardı.
Beşiktaşlı taraftarlar, toplam 32 otobüsle Kadıköy'e gelirken bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü.
Ülker Stadı'na girişleri esnasında 3 taraftar, yaşanan olaylar sebebiyle gözaltına alındı.
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