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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.09.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Derbi ne zaman? Bilet fiyatları belli oldu!

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Derbi ne zaman? Bilet fiyatları belli oldu!

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesinde bilet fiyatları için detaylar açıklandı. Kategorilere göre değişen bilet fiyatları misafir tribünü ve ev sahibi takımın kale arkası için 200 liradan başlayacak. Birinci kategori için bilet fiyatları ise bin 500 lira olacak. Peki, derbi ne zaman oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı için bilet fiyatları ve detaylı bilgiler

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesinde bilet fiyatları, ev sahibi ekibin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Birinci kategoride 1.500 liradan başlayan bilet fiyatları, kale arkasında ise 200 lira olacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesi bilet fiyatları hakkında detaylar

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri Çarşamba günü satışa sunulacak. Bilet fiyatları 1500 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

1. Kategori 1.500 TL
2. Kategori 1.300 TL
3. Kategori 1.200 TL
4. Kategori 1.200 TL
5. Kategori 1.000 TL
6. Kategori 800 TL
7. Kategori 600 TL
8. Kategori 400 TL
9. Kategori  350 TL
10. Kategori 225 TL
11. Kategori 200 TL
12. Kategori (Misafir) 200 TL

Derbi ne zaman Bilet fiyatları belli oldu

DERBİ NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. 

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