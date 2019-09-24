Derbi ne zaman? Bilet fiyatları belli oldu!
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesinde bilet fiyatları için detaylar açıklandı. Kategorilere göre değişen bilet fiyatları misafir tribünü ve ev sahibi takımın kale arkası için 200 liradan başlayacak. Birinci kategori için bilet fiyatları ise bin 500 lira olacak. Peki, derbi ne zaman oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı için bilet fiyatları ve detaylı bilgiler
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesinde bilet fiyatları, ev sahibi ekibin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Birinci kategoride 1.500 liradan başlayan bilet fiyatları, kale arkasında ise 200 lira olacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesi bilet fiyatları hakkında detaylar
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri Çarşamba günü satışa sunulacak. Bilet fiyatları 1500 TL ile 200 TL arasında değişiyor.
1. Kategori 1.500 TL
2. Kategori 1.300 TL
3. Kategori 1.200 TL
4. Kategori 1.200 TL
5. Kategori 1.000 TL
6. Kategori 800 TL
7. Kategori 600 TL
8. Kategori 400 TL
9. Kategori 350 TL
10. Kategori 225 TL
11. Kategori 200 TL
12. Kategori (Misafir) 200 TL
Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak.
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