Derbi için 5 maddelik uyarı! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile derbi heyecanının yaşanacağı gece öncesi bazı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe Kulübü başkanları Fikret Orman ve Ali Koç'un öğle saatlerinde çıkacağı canlı yayında dostluk mesajları verilecek. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında gol atacağına inandığını söyledi.

Bu maça özel olarak hazırlanan Siyah-Beyazlı oyuncu derbinin kendileri açısından ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Fenerbahçe önünde kazanmak için ilk dakikadan itibaren canımızı dişimize takacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'de 23. Haftanın kapanış mücadelesi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile gerçekleşecek. 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmada, Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yardımcılıkları üstlenecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN OYUNCULARA 5 MADDELİK UYARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kritik Fenerbahçe derbisinin oyun planını ve kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Sadece sol kanatta hangi ikiliyi oynatacağına karar veremeyen Güneş, Adriano-Caner veya Caner-Lens’ten birini seçecek. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe derbisi için oyuncularını 5 konuda uyardı:

1- Hakemlerle gereksiz yere konuşmayın.

2- Rakibin olası tahriklerine karşı sakin kalmaya çalışın, sinirlerinize hakim olun.

3- Saha içinde sürekli yardımlaşma içinde olun.

4- Bireysel çabalarla değil, pas oyunuyla hücum yapın.

5- Ön alanda pres yapın.

KOÇ VE ORMAN CANLI YAYINA ÇIKACAK

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında bugün saat 21:00’de Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek. Beşiktaş Kulübü ile Fenerbahçe Kulübü tarafından canlı yayınlanacak program saat 15:00’te başlayacak. Her iki kulüp başkanlarının dostluk mesajları vereceği program ile ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ

"Pazartesi günü Başkanımız Fikret Orman’ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü’nün Başkanı Ali Koç’u @VodafonePark ’ta ağırlıyoruz. Saat 15.00’te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce"

FENERBAHÇE

"Başkanımız Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi #EzeliRakipEbediDost anlayışıyla @Besiktas’ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Program, Pazartesi günü 15.00’te canlı olarak @fbtv ve @tvbjk ortak yayınında. #BJKvFB"

BEŞİKTAŞ 39, F.BAHÇE 24 PUANDA

LİGİN üstü kadar alt sıraları da yakından ilgilendiren karşılaşmaya iki takım farklı amaçlarla çıkıyor. 23. haftaya 39 puanla 3. sırada giren Beşiktaş, taraftarı önündeki maçı kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise 112 yıllık tarihinde ilk kez bir derbi maça ‘tehlikeli bölge’deyken çıkacak. 24 puanı bulunan sarı lacivertli takım, sadece averaj farkıyla küme düşme hattının hemen üstünde 15’inci sırada yer alıyor.

LJAJİC VE MEHMET EKİCİ OYNAMAYACAK

ZORLU karşılaşma iki takım da önemli eksiklerle çıkacak. Ev sahibi Beşiktaş’ta kart cezalısı Adem Ljajic yok. Gözündeki rahatsızlık nedeniyle hafta içinde bazı idmanlara çıkamayan Oğuzhan’ın durumu bugün netleşecek. Fenerbahçe’de ise sakatlığı bulunan Mehmet Ekici forma giyemeyecek. Sezonun en formda dönemini yaşayan Beşiktaş, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ise son 2 maçında İ.M. Kayseri’ye 1-0 yenildi, A.Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

YANAL’A KARŞI ÇIKTIĞI 8 MAÇTA 4 GALiBiYET ALDI

BEŞİKTAŞ ve F.Bahçe’nin teknik direktörleri Şenol Güneş ile Ersun Yanal bugüne dek farklı takımların başında 7’si lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 defa karşılaştı. Bu maçlarda Güneş’in ekipleri 4 galibiyet alırken, 2 maçı Yanal kazandı, 2’si berabere bitti. Güneş’li Beşiktaş, 7 F.Bahçe maçında 2’şer galibiyet ve yenilgiyle 3 beraberlik aldı.

12 YILDIR BEŞİKTAŞ'I YENEMİYOR

1996 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Ersun Yanal’ın Beşiktaş’a karşı karnesi kötü. Yanal, 23 yıllık kariyerinde siyah beyazlı takıma karşı 33 sınav verdi. 57 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 7 farklı takımla çıktığı bu maçlarda sadece 5 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik, 19 yenilgi aldı. Ersun Yanal, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Yanal’ın başında bulunduğu Vestel Manisaspor, Türkiye Kupası’nda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında 28 Şubat 2007’de Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etmişti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANINDAN DERBİ AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maç öncesi centilmenlik çağrısında bulundu.



Bakan Kasapoğlu, Kanal 7 televizyonunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin dostluk içinde geçmesi temennisinde bulunarak, "Centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde olmasını temenni ediyorum. İyi olan, daha güzel oynayan kazansın." diye konuştu.



İki takım arasındaki tarihi rekabete değinen Kasapoğlu, "Rekabeti önemsiyoruz. Her alanda rekabetin, centilmence olduğu müddetçe hem kalite hem seyir zevki adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tribünler arasındaki ahengin güzel olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.