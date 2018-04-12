Derbi heyecanı başlıyor
Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam’in yıldızlar ligi 2018 yılında ASUS Wolfteam Ligi adıyla düzenleniyor.
1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Esports takımları 15 Nisan 2018 tarihinde ilk derbi mücadelesine çıkacak.
Türkiye’nin güçlü 8 espor takımının büyük kupayı kazanmak için yarıştığı ligin ilk sezonu temmuz ayında sona erecek. Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için ASUS sponsorluğunda düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olacak ASUS Wolfteam Ligi’nin 3. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Esports takımları 15 Nisan 2018 tarihinde saat 17:00’de karşı karşıya gelecek.
Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımları
ASUS Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü Wolfteam espor takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Esports, HWA Gaming, Galakticos, Team Turquality, Youth Crew, Dark Passage ve Ice Esports takımları ligde büyük kupayı havaya kaldırmak için yeteneklerini sergileyecek.
3 ayaktan oluşan ASUS WTK 2018, ASUS Wolfteam Ligi’nin yanı sıra, her hafta pazar günleri ESL Go4Wolfteam ve Wolfcity Şehir turnuvaları ile yıl boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.
Büyük derbi heyecanı
Netmarble Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirterek, ASUS Wolfteam Ligi’nde ilk derbi maçına hazırlanıyoruz. Ligde yapılan her maç büyük heyecana sahne oluyor. Bu hafta sonu karşı karşıya gelecek olan 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Esports karşılaşması nefesleri kesecek. Her iki takıma ve oyunculara başarılar diliyorum. Tek dileğimiz keyifli bir maç izlemek” dedi.
Derbi YouTube’ta canlı yayınlanıyor
ASUS Wolfteam Türkiye Ligi’nin karşılaşmalarını www.youtube.com/user/JoygameWolfteam adresinden canlı izleyebilirsiniz.
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