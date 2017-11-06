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Derbi hakeminden itiraf! Pozisyonu yeniden izleyince...

Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri’nde oynanan U17 derbisinin 30’uncu dakikasında Fenerbahçeli Gürkan Başkan, Galatasaraylı rakibine sert bir müdahalede bulundu.

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Mücadelenin hakemi Onur Mert, bu müdahaleye yalnızca sarı kart gösterirken bu olay sosyal medyada büyük gündem yarattı. Sosyal medyada artan tepkilerin ardından Avrupa basını bu olayı haberleştirerek okuyucularına sundu. The Sun ve Marca gibi dünyaca ünlü gazetelerin internet siteleri, hakemin bu müdahaleye yalnızca sarı kart vermesini, “Skandal” ve “İnanılmaz” olarak değerlendirdi.

Derbi hakeminden itiraf Pozisyonu yeniden izleyince...

Genç hakem sosyal medya üzerinden özür diledi.

FenerbahçeGalatasaray U17 maçında verdiği kararlarla büyük tepki çeken hakemi Onur Mert sosyal medyadan açıklama yaptı.

Genç hakem konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada vermiş olduğu hatalı karar nedeniyle özür dilediğini belirtti.

İşte genç hakem Onur Mert’in yaptığı açıklama:

Derbi hakeminden itiraf Pozisyonu yeniden izleyince...

Olay hakemin geçmişte attığı bazı tweet'leri de olay olmuştu... İşte o paylaşımları:

Derbi hakeminden itiraf Pozisyonu yeniden izleyince...

Derbi hakeminden itiraf Pozisyonu yeniden izleyince...

Derbi
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