Derbi hakeminden itiraf! Pozisyonu yeniden izleyince...

Mücadelenin hakemi Onur Mert, bu müdahaleye yalnızca sarı kart gösterirken bu olay sosyal medyada büyük gündem yarattı. Sosyal medyada artan tepkilerin ardından Avrupa basını bu olayı haberleştirerek okuyucularına sundu. The Sun ve Marca gibi dünyaca ünlü gazetelerin internet siteleri, hakemin bu müdahaleye yalnızca sarı kart vermesini, “Skandal” ve “İnanılmaz” olarak değerlendirdi.
Genç hakem sosyal medya üzerinden özür diledi.
Fenerbahçe – Galatasaray U17 maçında verdiği kararlarla büyük tepki çeken hakemi Onur Mert sosyal medyadan açıklama yaptı.
Genç hakem konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada vermiş olduğu hatalı karar nedeniyle özür dilediğini belirtti.
İşte genç hakem Onur Mert’in yaptığı açıklama:
Olay hakemin geçmişte attığı bazı tweet'leri de olay olmuştu... İşte o paylaşımları: