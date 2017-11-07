 Derbi hakemi skandal karar sonrası emekli oldu

Fenerbahçeli oyuncunun, Galatasaraylı futbolcuya attığı ‘uçan tekmeyi’ sarı kartla geçiştiren hakemin Twitter paylaşımları başına dert açtı... MHK, hakem camiası için ağza alınmayacak ifadeler kullanan Mert’in ‘umut vadetmeyen’ hakemliğini bitirme kararı aldı.

Elit U17 Ligi’nde geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Sarı-Lacivertli Gürkan Başkan isimli futbolcu, Sarı-Kırmızılı rakibi Mustafa Fettahoğlu’na gaddarca bir faul yapmıştı. Ancak mücadelenin hakemi Onur Mert’in, uçan tekmeyle yapılan bu faulü sadece sarı kartla cezalandırması şaşkınlık yaratmıştı.

AVRUPA’DA MANŞET OLDU

Fenerbahçeli Gürkan Başkan’ın yaptığı faul Avrupa basınında manşetlere taşınırken, The Sun, “Fenerbahçeli genç oyuncunun Galatasaraylı rakibine yaptığı korkunç müdahale sadece sarı kartla cezalandırıldı” ifadelerine yer verip hakemi eleştirmişti.

Sosyal medyada bütük tepki toplayan hakem Mert’in geçmişte attığı tweetlerin ortaya çıkması bardağı taşırdı. Fanatik bir Fenerbahçeli olan Onur Mert’in Merkez Hakem Kurulu ve şu anda Süper Lig’de maç yöneten hakemler için kullandığı hakaret içeren paylaşımlar ortaya çıkarıldı.

MHK, hem pozisyona gösterdiği sarı kart hem de hakem camiasına yönelik sözleri nedeniyle genç hakemin kariyerini bitirme kararı aldı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Verdiği karar nedeniyle tepki çeken Onur Mert, sosyal medyadan bir açıklama yaparak özür diledi. Geçmişteki paylaşımları düşüncesizce yazdığını belirten Mert, “Kendime tarafsız bir sayfa açtım. Bu camiaya girdikten sonra Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus hocalarımın ne kadar değerli ve mükemmel birer insan olduklarını görünce onların yolundan ilerlemeye karar verdim” ifadelerini kullandı. (Habertürk)